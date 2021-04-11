طيران الإمارات تحتفي ببرنامج التطعيم الوطني

محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

حلّقت رحلة «طيران الإمارات» الخاصة «إي كيه 2021» عبر أجواء الإمارات للاحتفاء بالتقدم المشهود الذي حققه برنامج التطعيم الوطني ضد «كوفيد19»، حيث أقلّت الطائرة A380 على متنها نحو 400 راكب من متلقّي جرعتي اللقاح بمن فيهم مدعوون من كبار المسؤولين في قطاعي الطيران والصحة ما يؤكد الثقة بالسفر والإثارة التي لا تخبو وتوق الناس للسفر جواً.



وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: يجسّد التقدم المشهود لبرنامج التطعيم الوطني في الدولة حكمة ورؤية قيادتنا الرشيدة والتزامها بحماية المجتمع من خلال اعتماد التدابير المناسبة لحماية المواطنين والمقيمين. وأضاف سموه: تستعرض رحلة اليوم الجهود المشتركة وتفاني جميع الجهات ذات الصلة والبروتوكولات التي تم تنفيذها خلال الأشهر الـ 12 الماضية لضمان رحلة آمنة من أجل تحفيز حركة السفر وإرساء القواعد من أجل عودة قوية وآمنة للسفر الجوي، ونحن في مجموعة الإمارات مستمرون في دعم برنامج التطعيم الوطني وسعداء بالتقدم الذي أحرزناه في تطعيم موظفينا.

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «أتوجه بالشكر إلى هيئة الصحة بدبي على تعاونها الوثيق ودعمها رحلتنا الخاصة وعلى جهودها الشاملة في إدارة الجائحة ودورها الكبير في المساعدة على عودة قطاع الطيران إلى مسار التعافي. وعلى الأرض أنهى ركاب الرحلة «إي كيه 2021» إجراءات سفرهم باستخدام أحدث التقنيات البيومترية لرحلة سلسة عبر نقاط اتصال متعددة وازداد عدد نقاط عدم التلامس البيومترية مؤخراً إلى 18 كاونتراً لإجراءات السفر و15 بوابة للصعود إلى الطائرات. وتبرعت طيران الإمارات بعائدات الرحلة إلى مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى رفع مستوى معيشة الأطفال حول العالم.