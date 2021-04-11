شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها شاي النعناع والزنجبيل.. 8 مشروبات عشبية تقدم فوائد مذهلة للجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

منذ العصور القديمة ويتم استخدام المشروبات العشبية كعلاج لمجموعة من الأمراض. ولآلاف السنين، تم تناول المشروبات العشبية للعديد من الفوائد الصحية مثل تحسين الهضم، وضبط مستويات الكوليسترول، ومكافحة العدوى وأكثر من ذلك.

إليك قائمة بعدد من المشروبات العشبية وفوائدها:

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة القوية والبوليفينول، والتي تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستات والثدي، كما أنه بدعم جهاز المناعة. ويحتوي الشاي أيضًا على مادة الكافيين، وهي مادة منبهة يمكن أن تنظم اليقظة. وتشير بعض الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر يعزز معدل الأيض ويزيد من حرق الدهون، مما قد يساعدك على إنقاص الوزن.

شاي النعناع

شاي النعناع مصنوع من أوراق النعناع، ويحتوي النعناع على زيوت النعناع الأساسية، مثل المنثول، والتي يمكن أن تنعش النفس، وتحسن تدفق الهواء في الأنف إذا كنت مصابًا بنزلة برد. ويساعد شاي النعناع على تحسين الهضم، كما أنه يساعد في تقليل الغازات والانتفاخ. وعلى عكس الشاي الأخضر، يعتبر شاي النعناع خاليًا من الكافيين وبالتالي فهو مناسب للنوم.

شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل دافئ وحار ومليء بمضادات الأكسدة التي تم العثور عليها لمنع أنواع معينة من السرطان. ويعتقد أن الزنجبيل يخفف ويمنع الصداع والصداع النصفي ويعتقد أنه يخفض ضغط الدم. وإذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك، فقد يساعد شاي الزنجبيل في تنظيم شهيتك. وقد يخفف من غثيان الصباح لدى النساء الحوامل.

شاي الكافور

شاي الكافور غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي، وكذلك يؤمن الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب. وقد يساعد شاي الكافور على تقليل المخاط وتنقية رئتيك عند الإصابة بنزلات البرد.

شاي الجينسنغ

شاي الجينسنغ علاج عشبي شائع في آسيا وأمريكا الشمالية يُعتقد أنه يعزز الطاقة ويحسن وظائف المخ ويقضي على التوتر. كما يتم استخدام الشاي لخفض نسبة السكر في الدم وتوازن الكوليسترول وتنشيط الدورة الدموية.

شاي الميرمية

يستخدم شاي الميرمية كمصدر للبوليفينول مثل الأسبالاثين، والذي يعتقد أنه يحمي من الجذور الحرة التي تسبب مرض السكري وأمراض القلب والسرطان. وقد يستفيد الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 من شاي الميرمية لأن بعض الدراسات أشارت إلى أنه يوازن مستويات السكر في الدم ويقلل من مقاومة الأنسولين.

شاي الكركديه

يُعتقد أن شاي الكركديه يعالج ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد يدعم أيضًا فقدان الوزن ويحافظ على صحة الجهاز المناعي لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي.

شاي البابونج

يُعرف شاي البابونج بقدرته على تقليل القلق وتحسين النوم، وإذا كنت تعاني من مرض السكري، فقد يساعد شاي البابونج في التحكم بمستويات السكر في الدم والمساعدة في تحسين الهضم.