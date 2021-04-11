هل يؤثر تناول الطعام المفضل على المزاج والسلوك؟

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القاهرة - سامية سيد - في كثير من الأحيان نتوق إلى طعامنا المفضل، للشعور بالاسترخاء والرضا، وقد تناول موقع "only my health ارتباط الطعام بالعاطفة والسلوك ومدى تأثيرات تناول الطعام المفضل على المزاج والسلوك.

كيف يرتبط الطعام بالعاطفة والسلوك؟

الطعام مثل المكافأة التي يحصل عليها جسمنا، يرتبط الطعام من حيث المكافأة والإشباع ببعضه البعض مما ينتج الدوبامين المفيد للدماغ، ومن ثم كلما تناولت طعامك خاصةً إذا كنت تحب هذا الطعام، يرسل دماغك إشارة تجعلك تميل إلى تناوله مرارا وتكرارا.



يرتبط الطعام بالعاطفة والسلوك

وماذا عن المزاج؟

- ينظم مزاجك عاداتك الغذائية واستهلاكك للطعام، التفاعل بين الحالة المزاجية والعاطفة والطعام معقد ويفترض أنه من خلال تنظيم العادات الغذائية، يمكن للبشر التحكم فى مزاجهم.

- يفضل الناس أنواعا معينة من الطعام أثناء مرورهم بمراحل حياتية معينة وحالات نفسية متغيرة، قد يكون هذا هو سبب نشاط الدماغ ومراكز المكافأة الموجودة في الدماغ.



المزاج على الصحة

- يمكن أن يؤدي نظامك الغذائي وشهيتك المفتوحة نتيجة لتغيرات المزاج تدريجياً إلى السمنة.

أنواع الارتباط بين الطعام والعاطفة

رابط ثنائي الاتجاه للغذاء والعاطفة

المشاعر الشائعة مثل الغضب والفرح لها تأثير قوى على شهية الشخص فمن الشائع أن التقلبات العاطفية تؤثر بشكل كبير على العادات الغذائية.