كل ما تريد معرفته عن أعراض وأسباب حساسية العين

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون أعراض حساسية العين الشديدة مزعجة للغاية وإذا لم يتم علاجها يمكن أن تسبب حساسية العين الشديدة أضرارًا خطيرة يمكن أن تهدد البصر، لذا يجب فهم الأعراض وملاحظتها مبكراً للحفاظ على صحة العين والوقاية من أي مضاعفات خطيرة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض وأسباب حساسية العين، وفقاً لموقع " medicinenet".



حساسية العين

ما هي أعراض وعلامات حساسية العين؟

تشمل الأعراض النموذجية المرتبطة بحساسية العين التهاب الملتحمة الناجم عن رد فعل لمسببات الحساسية.

يسبب الالتهاب تضخمًا في الأوعية الدموية في الملتحمة "احتقان"، مما يؤدي إلى احمرار العين أو ظهور احتقان الدم فيها.

يمكن أن تتراوح أعراض الحساسية هذه من احمرار خفيف جدًا إلى تورم شديد مرتبط بالإفرازات.



حساسية العين

س: ما الذي يسبب حساسية العين؟

عادة ما ترتبط حساسية العين بحالات حساسية أخرى، خاصة حمى القش (التهاب الأنف التحسسي) والإكزيما التأتبية (التهاب الجلد).

تتشابه أسباب حساسية العين مع أسباب حساسية الربو وحمى القش ويمكن أن تلعب الأدوية ومستحضرات التجميل دورًا مهمًا في التسبب في حساسية العين.

غالبًا ما يتم الخلط بين ردود الفعل تجاه مهيجات العين وأمراض العين الأخرى (على سبيل المثال ، الالتهابات مثل العين الوردية) وحساسية العين.

يمكن لأي نوع من المهيجات، سواء كانت بيئية أو معدية أو من صنع الإنسان، أن تسبب أعراضًا تتوافق مع حساسية العين.



اسباب حساسية العين

حقائق يجب أن تعرفها عن حساسية العين

معظم حالات حساسية العين تكون خفيفة وليست خطيرة.

قد يؤدي التهاب القرنية والملتحمة التحسسي أو الربيعي إلى تندب القرنية ومشاكل في الرؤية.

من المحتمل أن تكون العيون الدامعة مصحوبة بالحكة.

تعتبر مستحضرات مضادات الهيستامين/ مزيلات الاحتقان الموضعية فعالة وآمنة في حالات الحكة الخفيفة والمنتفخة واحمرار العيون.

يجب استخدام قطرات تحتوي على مادة الستيرويدات بحذر وتحت إشراف طبيب عيون.