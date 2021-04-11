خبراء: فحوصات القلب ضرورية لمرضى التهاب المفاصل

محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

أكدت الرابطة الألمانية لاختصاصيي الأمراض الروماتيزمية، أن فحوصات القلب ضرورية لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.



وأرجعت الرابطة ضرورة مراعاة ذلك، إلى أن خطر الإصابة بالرجفان الأذيني والسكتات الدماغية، يرتفع بشكل كبير لدى هؤلاء المرضى على وجه الخصوص.

كما أن تناول بعض الأدوية، مثل جلوكوكورتيكويد، وكذلك مضادات التهاب المفاصل غير الاستيرويدية، يتسبّب في حدوث خلل بنظم القلب. ومن ناحية أخرى، أكدت الرابطة على ضرورة أن يتجنب المرضى عوامل الخطورة الأخرى المؤدية إلى حدوث مشاكل واضطرابات بالقلب، مثل التدخين والبدانة، مع الحرص على علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، أو ضغط الدم المرتفع أو السكري.