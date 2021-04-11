بيانات تكشف بالأرقام عن إصابات كورونا حول العالم

محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن أكثر من 134.93 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و58768. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

