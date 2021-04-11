شكرا لقرائتكم "مجزرة قرصنة" تضرب كلوب هاوس.. تسريب بيانات 1.3 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في "مجزرة قرصنة" جديدة تضرب وسائل التواصل الاجتماعي، أفاد تقرير نشره موقع "سايبر نيوز" الأميركي بوقوع تسريب بيانات شخصية لما لا يقل عن 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس" في منتدى شهير للقراصنة الإلكترونيين على الإنترنت.

وتضمنت البيانات المسربة لمستخدمي التطبيق أسماءهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى، وفق التقرير.

إلى ذلك قد يسيء القراصنة استغلال البيانات الواقعة بين أيديهم، بحسب "سايبر نيوز"، والتي قد تسهل استهداف أصحابها.

يذكر أن "سايبر نيوز" كان كشف، الثلاثاء، عن تسريب هائل لبيانات شخصية تعود لنحو 500 مليون من مستخدمي موقع "لينكد إن"، ما يعادل نحو ثلثي عدد مستخدمي المنصة.

(تعبيرية)

جذب الملايين في وقت قصير

يشار إلى أن "كلوب هاوس" اجتاح العالم الافتراضي وجذب الملايين في وقت قصير لكشف عوالمه وما يحمله من جديد.

كما صرح بول دافيسون المدير التنفيذي لكلوب هاوس في نهاية فبراير الماضي بأن التطبيق يضم الآن أكثر من 10 ملايين مستخدم نشيط أسبوعيا، مما يعني أن قاعدة مستخدمي "كلوب هاوس" وصلت إلى خمسة أضعاف في شهر واحد.

وفي وقت لا يزال التطبيق يتطلب دعوة من مستخدم حالي حتى الآن، ومتوفر لمستخدمي هواتف آيفون فقط، غير أن انضمام المشاهير وطريقة التواصل القائمة على الصوت فقط وغير المعهودة سابقا جعلت "كلوب هاوس" يتصدر قائمة أكثر التطبيقات تنزيلا في آب ستور.