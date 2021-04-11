شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق صحية تساعد على زيادة نمو الشعر.. تناول الخضراوات والفاكهة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا توجد حبة سحرية تجعل شعرك ينمو بوصات بين عشية وضحاها، ولكن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمساعدة شعرك على النمو بشكل أسرع مما هو عليه حاليًا،وهناك خمس طرق لزيادة نمو شعرك بشكل أسرع والحفاظ على صحته وفقا لتقرير لموقع insider.

5 طرق صحية لمساعدة الشعر على النمو

النظام الغذائى الصحي: إن تناول نظام غذائي متوازن وصحي مهم لنمو الشعر على العكس من ذلك ، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا مقيّدًا أو نظامًا غذائيًا قاسيًا ، فقد يؤدي ذلك إلى نمو أبطأ للشعر وتساقط الشعر وترققه بشكل أسرع ، كما تقول سوزان ماسيك ، طبيبة الأمراض الجلدية والأستاذة المشاركة في قسم الأمراض الجلدية في جامعة ولاية أوهايو ويكسنر الأمريكية.

يجب أن يشمل النظام الغذائي الصحي الفاكهة، خضروات، كل الحبوب، مجموعة متنوعة من البروتينات، من المهم بشكل خاص التأكد من تناول كميات كافية من البروتين.

تناول المكملات الغذائية: أفضل الفيتامينات التي تساعد على نمو شعرك وسمكه وصحته بشكل عام هي البيوتين (فيتامين ب 7)، فيتامين سي، فيتامين د، فيتامين هـ، الزنك، حديد، أحماض أوميجا الدهنية.

منع التلف: عند محاولة إنماء شعرك ، فإن منع التلف أمر أساسي إذا كان شعرك فى طريقه للتلف، فمن المرجح أن يتكسر ، مما يمنعه من النمو لفترة أطول ومن أجل منع الضرر يجب عليك:

-تجنب الكيماويات القاسية مثل صبغ الشعر، تجنب الحرارة العالية من المكواة ومكواة التجعيد ومجففات الشعر، تجنبي الشد عند التمشيط والتصفيف بالفرشاة

الحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس: يمكنك الحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس عن طريق غسل الشعر بالشامبو بشكل أقل تكرارًا، ومنع الأطراف الجافة والهشة المعرضة للتكسر.

بدلاً من غسل الشعر بالشامبو يوميًا يمكن غسيل الشعر بالشامبو كل يومين، واستخدام الشامبو الجاف بين الغسلات وذلك لأن الإفراط في استخدام الشامبو يمكن أن يجرد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية.

استخدام قناع الشعر: في محضر الطعام ، اخلطي 15 مل من زيت بذور العنب مع موزة نصف ناضجة ثم دلكي المزيج على فروة رأسك واتركيه قبل غسله، وتعمل الأحماض الدهنية في زيت بذور العنب على زيادة سماكة الشعر ، كما تعمل فيتامينات ب والبوتاسيوم في الموز على حماية الشعر ومنع تقصف الأطراف. يمكن أن يساعد تدليك القناع في فروة الرأس على تحفيز تدفق الدم ، وتحسين صحة فروة الرأس بشكل عام.