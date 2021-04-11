شكرا لقرائتكم خبر عن عشان رمضان مليان مكسرات.. اعرف فوائد الجوز واللوز لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى رمضان تعتبر المكسرات من أكثر الأشياء التى نتناولها فى هذا الشهر، وتحتوى المكسرات على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيزصحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد المكسرات على صحة الجسم هى:

1: تحتوى المكسرات على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى يمكن أن تحارب الإجهاد التأكسدي عن طريق تحييد الجذور الحرة والجزيئات غير المستقرة التي قد تسبب تلف الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

2: وجدت إحدى الدراسات أن الجوز لديه قدرة أكبر على محاربة الجذور الحرة، وتظهر الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في الجوز واللوز يمكن أن تحمي الدهون الحساسة في خلاياك من التلف بسبب الأكسدة .

3:تحتوي المكسرات على مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول ، والتي قد تحمي خلاياك وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "الضار" من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

4: تحتوى بعض المكسرات على بعض الخصائص التى تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة بها.

5:المكسرات لها تأثير قوى على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، وقد ترجع قوة المكسرات في خفض الكوليسترول إلى محتواها العالي من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة.

6: تناول المكسرات قد يقلل أيضًا من الإجهاد التأكسدي وضغط الدم والعلامات الصحية الأخرى لدى الأشخاص المصابين بداء السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي.

7:تشير الأبحاث إلى أن المكسرات قد تقلل الالتهاب ، خاصة عند مرضى السكري وأمراض الكلى وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة.