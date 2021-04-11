شكرا لقرائتكم خبر عن 4 زيوت مفيدة لمكافحة السعال وتعزيز صحة الجهاز التنفسى.. منها النعناع العطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لبعض الزيوت الأساسية أن تساعد في تهدئة أعراض السعال والبرد عن طريق تهدئة الحلق ومكافحة البكتيريا وتقليل الالتهاب، وقد أظهرت العديد من الأبحاث أن استخدام رذاذ الأنف الذي يحتوي على خليط من الزيوت المختلفة بما في ذلك مستخلصات زيت الأوكالبتوس والنعناع والأوريجانو وإكليل الجبل، يمكن أن يعالج التهاب الحلق وبحة الصوت والأعراض الأخرى المرتبطة بالسعال، وفي التقرير التالي نرصد 5 زيوت أساسية مذهلة لصحة الجهاز التنفسي، بحسب موقع "only my health".

زيت إكليل الجبل العطري

لا يستخدم الكثير من الناس زيت إكليل الجبل العطري ولكنه فعال للغاية مثل جميع الزيوت الأخرى، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في توفير الراحة من أي مشاكل في الجهاز التنفسي وتقليل الالتهابات، حتى أنه يستخدم لتعزيز نمو الشعر وتقليل التوتر.



زيت إكليل الجبل

زيت الأوريجانو الأساسي

زيت الأوريجانو هو زيت أساسي يتم استخراجه من نبات الأوريجانو المسمى، ويحتوى المركبات المفيدة الموجودة في هذا الزيت على العديد من مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للميكروبات التي لها مجموعة واسعة من الفوائد، ويعتقد أيضا أنه فعال لتعزيز صحة الرئة أيضا.



زيت الأوريجانو

زيت النعناع العطري

النعناع مكون شائع يستخدم في معاجين الأسنان، والمشروبات، والعلكة، كما يوفر العديد من الفوائد الصحية والجمالية، يحتوي زيت النعناع العطري على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومستخلص النعناع يمكن أن يساهم في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي عند استنشاقه.



زيت النعناع العطري

زيت القرفة

هو واحد من أفضل الزيوت لإزالة السموم من الرئة، يمكن أن تؤدي إضافة بضع قطرات من زيت القرفة العطري إلى موزع أو تضمين الزيت في خليط موضعي مع زيت ناقل إلى التخفيف من السعال، يعتبر زيت الزعتر الأساسي إلى جانب زيت القرفة العطري مفيدًا للجهاز التنفسي.