شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض التهاب الجيوب الأنفية أبرزها رائحة الفم الكريهة والصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعراض التهاب الجيوب الأنفية عديدة وغالبًا ما يتم الخلط بين نزلة البرد الشديدة والتهاب الجيوب الأنفية، حيث تتشابه العديد من الأعراض، بما في ذلك الصداع أو آلام الوجه وسيلان الأنف واحتقان الأنف، وعلى عكس نزلات البرد، قد تكون أعراض التهاب الجيوب الأنفية ناجمة عن عدوى بكتيرية وهذا ما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية، في هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب الجيوب الأنفية، وفقاً لموقع الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة ACAAI.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

أعراض التهاب الجيوب الأنفية عديدة وغالبًا ما تحدث بسبب عدوى بكتيرية (جرثومية) في بعض الأحيان ، تسببه الفيروسات والفطريات (العفن) والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجيوب الأنفية البكتيرية أو الفطرية.

يمكن أن يعاني بعض الأشخاص المصابين بالحساسية من "عدوى الجيوب الأنفية الفطرية التحسسية" وتستمر عدوى الجيوب الأنفية الحادة من ثلاثة إلى ثمانية أسابيع.

الجيوب الأنفية هي تجاويف مملوءة بالهواء تقع في:

-داخل الهيكل العظمي للخدين

-خلف الجبين والحاجبين

-على جانبي جسر الأنف

-خلف الأنف مباشرة أمام المخ

يمكن أن تكون عدوى تجويف الجيوب القريبة من الدماغ مهددة للحياة، إذا لم يتم علاجها في حالات نادرة ، يمكن أن ينتشر إلى الدماغ.

وتشمل الأعراض الشائعة لعدوى الجيوب الأنفية ما يلي:

-التنقيط الأنفي الخلفي

-إفرازات أنفية (مخضرة اللون)

- احتقان بالأنف

-الصداع الجبهي

-ألم في الأسنان

-السعال

- الحمى

- التعب والإرهاق

-رائحة الفم الكريهة

غالبًا ما يتم الخلط بين عدوى الجيوب الأنفية (التهاب الجيوب الأنفية) والتهاب الأنف، وهو مصطلح طبي يستخدم لوصف الأعراض المصاحبة لالتهاب الأنف وتهيجه.

يشمل التهاب الأنف الممرات الأنفية فقط ويمكن أن يكون سببه البرد أو الحساسية.

يمكن أن تلعب الحساسية دورًا مهمًا في نوبات التهاب الأنف المزمنة (طويلة الأمد) أو الموسمية.

تصبح الممرات الأنفية والجيوب الأنفية متورمة ومحتقنة وملتهبة في محاولة لطرد الجزيئات المستنشقة المسببة للحساسية.

حبوب اللقاح هي أحد مسببات الحساسية الموسمية يمكن أن يسبب العفن وعث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة الأعراض على مدار السنة.

كما تم ربط الربو بالتهابات الجيوب الأنفية المزمنة يمكن لبعض الأشخاص المصابين بالتهاب الأنف المزمن والتهيج أو الربو أن يصابوا بنوع من التهاب الجيوب الأنفية المزمن غير الناجم عن العدوى.