شكرا لقرائتكم خبر عن علاج حب الشباب الهرمونى.. تجنبى الإفراط فى الأملاح والدهون أثناء فترة الحيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر ظهور حب الشباب الهرمونى والبقع أمرًا طبيعيًا بالنسبة للعديد من النساء خلال فترة الدورة الشهرية، والسبب الرئيسى فى ذلك هو التغيرات الهرمونية التى تتقلب طوال فترة الحيض، ويوضح موقع "إكسبريس" الأسباب وراء حدوث ذلك.

خلال فترة الدورة الشهرية، تتسبب الهرمونات بإحداث فوضى فى الغدد الدهنية ويمكن أن تتسبب فى إفراز البشرة للمزيد من الدهون ما يترتب عليه ظهور البقع والبثور وحب الشباب خاصة عند انخفاض مستويات هرمون الاستروجين مع بداية فترة الحيض لأن هذا الهرمون يساعد فى تقليل تكوين الدهون بالجسم، ولأنه من الصعب التحكم فى الهرمونات خاصة خلال فترة الحيض، هناك العديد من الطرق لتفادى ظهور البقع أثناء الدورة الشهرية.

3 طرق للسيطرة على حب الشباب الهرمونى والبقع خلال فترة الحيض:

1- يمكن استخدام حبوب منع الحمل إذا كنتِ لا تعانين من مشكلة صحية أساسية مثل متلازمة تكيس المبايض، حيث تعمل على تركيز الأندروجين وتثبيت تركيز هرمون الاستروجين والبروجسترون وهذا عادة ما ينتج عنه بشرة أكثر صفاءً.

2- إجراء بعض التغييرات فى نمط الحياة للمساعدة فى حل مشكلة البقع والبثور، من خلال تجنب الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدعون والأملاح أو الحلويات ومنتجات الألبان والسكر المكرر والكربوهيدرات البسيطة، حيث أن تناول هذه الأطعمة يؤدى إلى زيادة عوامل الالتهاب فى الجسم بما يؤثر سلبًا على البشرة.

3- الحرص على القيام بأنشطة بدنية وممارسة الرياضة قدر الإمكان خلال فترة الدورة الشهرية، فهى تزيد من تدفق الدم مما يوفر الأكسجين الطازج للجلد ويزيل السموم من الجلد والجسم على حدٍ سواء.