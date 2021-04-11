شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق تساعد على إخفاء التجاعيد.. أبرزها القبضة الجانبية وتدليك الجبهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تساعد عدة إجراءات في تقليل التجاعيد المزعجة، وهناك العديد من أنواع التدليك التي يمكن أن تحافظ على بشرتك تبدو شابة ومتجددة، إذا كنت لا تعرف، فإن التجاعيد ليست فقط بسبب سوء العناية بالبشرة ولكن العضلات والأوتار تلعب أيضا دورا مهما، وهنا سنخبرك بكيفية القيام بهذا التدليك،بحسب موقع "only my health".

طريقة القبضة الجانبية

ضع اليدين فوق الأذن بمقدار بوصة واحدة وابدأ بتحريك الشعر، هذه طريق مفيدة لزيادة شد الشعر والجلد، قم بإمالة الرأس قليلاً للأمام، قم بتدوير يديك برفق في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة، لمدة دقيقتين.



قبضة جانبية

طريقة قبضة الأذن

للقيام بتدليك الوجه هذا، أمسك شعرك خلف الأذن وضعه على مؤخرة الرأس، بعد ذلك، تحسس حركة فروة رأسك واسحب شعرك إلى الأعلى.



قبضة الأذن

تحريك الجبهة ومؤخرة الرأس

لهذا عليك أن تمسك شعرك خلف الرأس وعلى الجبهة (على خط الشعر)، ثم قم بشد الشعر لأعلى برفق، ابق في هذا الوضع لفترة من الوقت، وباستخدام يديك في حركة دائرية.

التدليك من الجبين إلى الأعلى

القيام بهذا التدليك يقلل التجاعيد، ضع أصابع يديك على الجبهة أو خط الشعر، حرك يديك الآن لأعلى في حركة خفيفة مع قليل من الضغط، بعد ذلك، انتبه جيدًا لجميع الأجزاء التي تشعر فيها بالألم.

تدليك مؤخرة الرأس

لتدليك مؤخرة الرأس، حافظ على أصابع يديك في اتجاه مؤخرة الرأس، وحرك يديك لأسفل نحو الرقبة مع الضغط الخفيف، وانتبه أكثر للمكان الذي تشعر فيه بالألم واضغط عليه بأيدٍ خفيفة.