شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختبارات الدم المستخدمة لتشخيص السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لو اشتبهت في إصابتك بالسرطان، فقد يطلب طبيبك بعض اختبارات الدم الخاصة بالسرطان أو اختبارات معملية أخرى، مثل تحليل البول أو خزعة الدم، حسبما نشر موقع mayoclinic.

ولا يمكن لفحوصات الدم العامة تحديد ما إذا كنت مصابا بالسرطان أو بعض الحالات غير السرطانية الأخرى، ولكنها يمكن أن تقدم لطبيبك أدلة حول ما يحدث داخل جسمك، وفى خلال التقرير إجراء اختبارات الدم الخاصة بالسرطان.

ما الذي يبحث عنه طبيبك؟

يتم تحليل العينات التي تم جمعها لاختبارات الدم السرطانية في المختبر بحثا عن علامات السرطان، قد تظهر العينات الخلايا السرطانية أو البروتينات أو المواد الأخرى التي يصنعها السرطان، يمكن أن تعطي اختبارات الدم أيضًا للطبيب فكرة عن مدى كفاءة عمل أعضائك وما إذا كانت قد تأثرت بالسرطان.



سرطان الدم

اختبارات الدم المستخدمة لتشخيص السرطان:



سرطان الدم

صورة الدم الكاملة:يقيس اختبار الدم الشائع هذا كمية الأنواع المختلفة من خلايا الدم في عينة من دمك، يمكن الكشف عن سرطانات الدم باستخدام هذا الاختبار إذا تم العثور على عدد كبير جدًا أو قليل جدًا من نوع من خلايا الدم أو الخلايا غير الطبيعية، قد تساعد خزعة نخاع العظم في تأكيد تشخيص الإصابة بسرطان الدم. اختبار بروتين الدم:يمكن أن يساعد اختبار لفحص البروتينات المختلفة في دمك في اكتشاف بعض بروتينات الجهاز المناعي غير الطبيعية التي ترتفع أحيانا في الأشخاص المصابين بالورم النخاعي المتعدد، تستخدم الاختبارات الأخرى، مثل خزعة نخاع العظم، لتأكيد التشخيص المشتبه فى إصابته بالسرطان.اختبارات علامات الورم:دلالات الورم هي مواد كيميائية تصنعها الخلايا السرطانية ويمكن اكتشافها في الدم، لكن علامات الورم تنتج أيضا عن بعض الخلايا الطبيعية في جسمك، وقد ترتفع المستويات بشكل ملحوظ في الحالات غير السرطانية، هذا يحد من إمكانية إجراء اختبارات علامات الورم للمساعدة في تشخيص السرطان، لذا يتم استخدامه فى حالات نادرة للغاية. اختبارات الخلايا السرطانية المنتشرة:تستخدم اختبارات الدم المطورة حديثا للكشف عن الخلايا التي انفصلت عن موقع السرطان الأصلي وتطفو في مجرى الدم، وتمت الموافقة على أحد اختبارات الخلايا السرطانية المنتشرة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمراقبة الأشخاص المصابين بسرطان الثدي أو القولون والمستقيم أو سرطان البروستاتا.