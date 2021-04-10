هل يفيد تناول الباراسيتامول قبل تلقى لقاح فيروس كورونا؟

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القاهرة - سامية سيد - مع استمرار حملات التطعيم العالمية بلقاح فيروس كورونا، يتساءل الكثيرون عن تناول مسكن الألم "الباراسيتامول" قبل تلقى جرعة لقاح كورونا، لتفادي أية آثار جانبية سيئة.



هل يجب تناول البارسيتيول قبل لقاح كورونا

هل من الآمن تناول الباراسيتامول قبل جرعة كورونا؟

وفقا لتقرير موقع جريدة " Mertro" البريطانية تقول هيئة الصحة ببريطانيا NHS إن تناول مسكنات الألم، مثل الباراسيتامول قد يكون أمر جيدا، بعد أخذ اللقاح.

ولكن بشكل عام، لا ينصح بتناول مسكنات الألم كإجراء وقائي ، حيث أن معظم الآثار الجانبية خفيفة، لذلك لا داعي لتناولها قبل الحقن، ومع ذلك ، في الولايات المتحدة ، نصح مركز السيطرة على الأمراض والحماية (CDC) بعدم تناول الباراسيتامول قبل الحصول على اللقاح بشكل كامل.

تكمن الفكرة وراء قرار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أن الباراسيتامول يمكن أن يكون له بعض التأثير على استجابة جهازك المناعي، لماذا؟ لأن اللقاح يعمل عن طريق خداع جهاز المناعة لديك ليعتقد أنك مصاب بـ فيروس كورونا (على الرغم من أن اللقاحات لا تحتوي على Covid على الإطلاق)، ومن هنا، يتم تطوير المناعة حيث يحاول الجسم الدفاع عن نفسه من "الفيروس".

تعمل جميع لقاحات - Oxford وPfizer و Moderna و Novavax - بهذه الطريقة، ودفاع الجسم - رد فعله - هو مصدر الآثار الجانبية مثل ألم الذراع والعضلات.

وردا على التساؤل الخاص بإمكانية تناول الباراسيتامول، قال ويليام شافنر أخصائي الأمراض المعدية والأستاذ في كلية الطب بجامعة فاندربيلت: إذا كنت معتادًا على تناول الباراسيتامول، فلا بأس من تناوله بعد تلقي جرعة لقاح كورونا.

ويوصي موقع NHS بتناول الباراسيتامول كطريقة للتعامل مع الأعراض الخفيفة منخفضة المستويات، بما في ذلك: ألم الذراع في موضع الإبرة والشعور بالألم والتعب.