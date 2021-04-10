مشروبات رمضانية لمحاربة غازات البطن

بيروت - نادين محمد - ينتهي بنا الأمر دائماً بعد إفطار كبير وشهي في شهر رمضان المبارك، بالشعور بالإزعاج من غازات البطن وانتفاخ المعدة وسوء الهضم، وإنه لأمر جيد في الواقع أن تنتفخ المعدة بشدة خلال شهر رمضان، لأنَّ شيئًا ما في جسمك يرسل لك إشارة بأن كل ما تأكله يضر بجهازك حقًا وتحتاج إلى التخلص منه، وهذا يوضح مدى أهمية الصيام لفهم كيفية عمل جسمك وما يجب إستهلاكه للتوقف عن إتلاف الجهاز الهضمي من بين أشياء أخرى.

تُقدم لك "الجميلة"، مشروب له مفعول السحر لمحاربة غازات البطن في رمضان وسريع المفعول لتليين الأمعاء والمساعدة على الهضم، خاصة الوجبات الدسمة.

التخلص من غازات البطن في رمضان بمشروب سريع المفعول

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مشروب الشمر وبذور الكتان

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يمتلك هذا المشروب خصائص طاردة للغازات ممّا يؤهلها للاستخدام في علاج الانتفاخ أو الوقاية من الإصابة به، ويُعد رائعًا وفعَّالًا في حرق الدهون ومحاربة عسر الهضم، وتليين حركة الأمعاء، وتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي.

المُكوِّنات:

ملعقة من البابونج.

ملعقة من الشمر.

نصف ملعقة بذر كتان.

ملعقة زنجبيل.

طريقة التحضير والإستخدام:

قومي بغلي المُكوِّنات في وعاء على النار حوالي 5 دقائق، واتركيها لتمتزج، ثم قومي بتغطيتها وتركها جانبًا حوالي ساعة، ثم إعادة غليها مرة أخرى، والمواظبة على تناول هذا المشروب مرتين بين الإفطار والسحور، وستشعرين بالفرق والإحساس بالراحة.

نصائح مفيدة للوقاية من غازات البطن

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إضافة الألياف إلى النظام الغذائي.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

المشي بما معدله أربع مرات أسبوعيًا، بحيث تتراوح مدّة كل منها بين 20-30 دقيقة.

الإكثار من شرب السوائل، ويُنصح بأن يتمّ شربها أثناء تناول وجبات الطعام، ومع مكمّلات الألياف.

تقليل استهلاك المشروبات الغازية.

التمهل في تناول الطعام وشرب المشروبات، وعدم الإسراع في تناول الطعام والحرص على مضغه بشكل جيد.

الجلوس بشكلٍ مستقيم بعد الانتهاء من تناول وجبة الطعام.

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