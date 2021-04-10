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وزير خارجية تركيا يهنئ هاتفيا نظيره المصري بحلول رمضان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره المصري سامح شكري للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مصادر دبلوماسية تركية، قولها إن التهنئة جاءت في اتصال هاتفي جرى بين جاويش أوغلو وشكري.

وكان وزير الخارجية التركي أعلن الشهر الماضي عن عودة الاتصالات الدبلوماسية مع مصر بدون شروط مسبقة من الجانبين، وأن هذه الاتصالات تتم "على مستوى المخابرات ووزارة الخارجية".

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حينها، وجود تعاون مع مصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد.

وعلقت مصر على لسان وزير خارجيتها على ذلك بقوله إنه لم تكن هناك علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية، مضيفا "إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية".

محمد يوسف

محمد يوسف

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