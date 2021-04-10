شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر بالفم واللسان تؤكد الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان حاسة الشم والتذوق أحد أكثر أعراض فيروس كورونا الكلاسيكية ويمكن أن يستغرق أسابيع للشفاء التام، ولكن قد لا تكون هذه هي الطريقة الوحيدة التي يؤثر بها فيروس كورونا على براعم التذوق ويغيرها، ووفقًا لدراسة جديدة أجراها المعهد الوطني للصحة (NIH) الأمريكي ، والتي تم نشرها في المجلة العلمية Nature Medicine ، فإن ما يقرب من نصف ضحايا كورونا يعانون من أعراض فموية أثناء الإصابة.



علامات كورونا بالفم

ونظرًا لأن العلامات الكلاسيكية فقط هي التي تظهر بوضوح ، يشير الخبراء الآن إلى أن الكثير من هذه الأعراض الفموية ، والتي قد تظهر قبل أيام من ظهور العلامات الأخرى قد تمر دون أن يلاحظها أحد، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا

ما الذي يغذي انتشار أعراض فيروس كورونا على الفم؟

تحدث معظم حالات العدوى المصحوبة بأعراض عندما يبدأ الفيروس في التكاثر ويهاجم أعضائنا على الرغم من عدم وجود دليل حالي يشير إلى أن فيروس كورونا يصيب أو يتكاثر بشكل مباشر على طول تجاويف وأنسجة الفم ، لكن البعض يعتقد أن السبب وراء الانتشار هو الأنماط التي ينتشر من خلالها كورونا بشكل أساسي وهى السعال أو التحدث أو مجرد التنفس.

كما لاحظت دراسة المعاهد الوطنية للصحة أن الأعراض الفموية المتعلقة بالمرض يمكن أن تظهر أيضًا في الحالات غير المصحوبة بأعراض ، أو الحالات الخفيفة.

بعض الأعراض التي قد تظهر في الأيام الأولى للعدوى

جفاف الفم: عادة ما ترتبط متلازمة جفاف الفم بالكثير من الالتهابات الفيروسية واضطرابات المناعة الذاتية والآن أصبحت مصاحبة لفيروس كورونا أيضًا، تعني تجربة جفاف الفم في الأساس أن الفم يمر بوقت عصيب في إفراز اللعاب ، مما يحافظ على ترطيب الفم ، ويساعد على الهضم ، والأهم من ذلك أنه يحمي الفم من البكتيريا الضارة ومسببات الأمراض الأخرى يمكن أن يشعرك جفاف الفم بإحساس بالجفاف أو اللزوجة في الفم ، كما يجعل اللعاب أكثر سمكًا.

تعد رائحة الفم الكريهة أحيانًا علامة شائعة على جفاف الفم يمكن أن يسبب أيضًا صعوبات في مضغ الطعام والتحدث وتجعلك تشعر بإحساس قاسي وحرق في سقف فمك الأعراض غير العادية مثل هذه ، في الوقت الحالي ، تحتاج إلى الفحص مرة واحدة.

نتوءات باللثه واللسان: عندما تمر بعدوى فيروسية مثل كورونا ، فإن أحد الأحاسيس النموذجية التي يمكن أن تواجهها هو التهاب واسع النطاق ، عندما يهاجم الفيروس ألياف العضلات ، وبطانات الأعضاء يمكن أن يظهر هذا الالتهاب على شكل آفات ، نتوءات مؤلمة ، بما في ذلك مناطق اللسان واللثة.

بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن تظهر عدوى فيروسية في الفم على شكل قرح وتهيجات وحساسية على الرغم من عدم وجود طريقة مثبتة لمكافحة هذه الآفات ، إلا أن المعاناة من النتوءات المؤلمة قد تمنعك من تناول الطعام وتتجنب بعض الطعام.

لسان كورونا: لسان كورونا هو أحد الأعراض الفيروسية التي تمت مناقشتها كثيرًا في الوقت الحالي على الرغم من عدم وجود سبب محدد نعرفه الآن لما يسببه ، إلا أن فيروس كورونا يمكن أن يؤثر بالتأكيد على لسانك ، يعاني المرضى أيضًا من إحساس حارق والتهاب على سطح اللسان يتفق بعض الأطباء أيضًا على أن إحساس اللسان الناتج عن فيروس كورونا يمكن أن يكون مرتبطًا بالطفح الجلدي الذي أصبح مرتبطًا بـكورونا.

تغيرات في لون و إحساس اللسان: طريقة أخرى يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على تجاويف الفم ، وعلى وجه الخصوص ، اللسان عن طريق تغيير لون وملمس اللسان، تهيج الفم وتورمه يمكن أن يجعل لسانك يشعر بالغراب يمكن أن يسبب أيضًا تهيجًا في الفم ، أو جعل شفتيك ، أو وخزًا في اللسان ، أو تشعر بتهيج أكبر بكثير مما ينبغي أن تكون عليه عادة يمكن أن يتسبب أيضًا في تغيير اللون الذي ستعتاد على رؤيته على سبيل المثال ، على عكس اللسان الطبيعي الوردي الصحي ، يمكن ملاحظة احمرار غير عادي أو بقع بيضاء أو لسان داكن اللون عند إصابة الفيروس.