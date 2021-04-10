كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً - يعاني الكثير من الأطفال من مشكلة آلام الفك. كما أن ألم الفك غير مريح لأنه لا يسمح لهم بتناول الطعام أو التحدث بشكل مريح بينما يمكن أن يحدث ألم الفك لأسباب مختلفة، فإن أحد الأسباب الأكثر شيوعاً هو وجود مشاكل في المفصل الصدغي الفكي يمكن أن يساعد التشخيص الصحيح في فهم السبب وعلاج آلام الفك وفقاً لذلك التقت الخليج 365 نت بالدكتورة سارة التجاني المغربية لتكشف عن الأسباب المحتملة لألم الفك عند الأطفال.

الأسباب المحتملة لألم الفك عند الأطفال

لآلام الفك

تشمل الأسباب الشائعة لآلام الفك عند الأطفال الإصابات والحالات الطبية.

ضعف المفصل الصدغي الفكي

يربط المفصل الفكي الصدغي الفك السفلي بالجمجمة. يمكن أن يحدث الخلل الوظيفي بسبب الإرهاق أو القلق أو التوتر أو صرير الأسنان أو صريرها أو بسبب إصابة.

الصداع أو الصداع العنقودي

رغم ندرة حدوثه عند الأطفال، فقد يكون الصداع العنقودي أحد أسباب آلام الفك. قد يبدأ هذا الألم المتكرر في جزء واحد من الرأس، ويمتد إلى الأنف والخد والفك والظهر.

الالتهابات

عدوى بكتيرية

قد تسبب التهابات الأذن أو الأسنان أو منطقة الفك ألماً في الفك على سبيل المثال، التهاب العظم هو عدوى بكتيرية قد تؤدي إلى ألم الفك عند الأطفال.

مشاكل الأسنان

يمكن أن تؤدي بعض التهابات الأسنان ومشاكلها مثل الأسنان الخاملة إلى تورم وألم في الفك.

صرير الأسنان

يضغط بعض الأطفال على فكيهم مما يسبب طحن الأسنان ويسبب ألماً أو تصلباً في المفصل الفكي الصدغي أو العضلات المحيطة، مما يؤدي إلى ألم الفك.

ألم الصدر

في بعض الحالات، يمكن أن يكون ألم الفك سبباً في ألم الصدر. يمكن أن ينتشر الألم من الصدر إلى الكتف والرقبة والفك.

كسر الفك: يمكن أن تسبب الإصابات كسراً أو خلعاً في الفك السفلي، مما يسبب تورماً وألماً.

آلام المفاصل

إذا كان الطفل يعاني من مشاكل في المفاصل، مثل التهاب المفاصل عند الأطفال، فقد يحدث الألم في مفاصل مختلفة من الجسم، بما في ذلك الفك.

التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية

حالة تسمى التهاب الجيوب الأنفية الفكية، والتي تصيب الجيوب الأنفية خلف الخدين، وقد تسبب ألماً في الفك العلوي.

ألم العصب الثلاثي

تسبب هذه الحالة ألماً مزمناً وقد تحدث عند الأطفال أيضاً، يمكن أن يعاني الطفل من ألم مفاجئ وشديد في الوجه، بما في ذلك الفك.

سوء إطباق الأسنان

سوء إطباق الأسنان يعني اختلال المحاذاة، مما يؤدي إلى ازدحام الأسنان أو انحناءها في حالة سوء الإطباق، قد لا تلتقي الأسنان من الفكين العلوي والسفلي عند إغلاق الفم مما يتسبب في مشاكل في مفصل الفك، وطحن الأسنان، وتسوس الأسنان، مما يسبب ألم الفك.