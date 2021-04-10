علامات الحمل من الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً - ربما راجت الكثير من المعتقدات والخرافات حول علامات الحمل، وحرصت النساء على تتبع أي علامات للحمل قبل إجراء التحاليل من باب الرغبة في حدوث الحمل، وتحقق حلم الأمومة، ولذلك فبعض هذه العلامات تحمل تفسيرات طبية وعلمية فعلاً، وبعضها ليست سوى معتقدات تم تداولها من جيل إلى جيل.

وعلى ذلك فقد التقت" الخليج 365" بالدكتورة أحلام أبو الراجي، استشارية النساء والولادة والتي أشارت لعلامات حدوث الحمل من الوجه وغيرها من العلامات كالآتي.

علامات الحمل من العين

يحدث تشوش في الرؤية

من علامات الحمل المؤكدة علمياً تشوش الرؤية؛ حيث إن ارتفاع هرمونات الحمل تحدث تغييراً من انعكاس الضوء في العين بسبب احتباس السوائل في الجسم، الذي يؤدي إلى زيادة سمك القرنية وتغيير السطح الأمامي للعين، ما يسبب تشوش الرؤية في بداية الحمل.

تغير لون بياض العين في بداية الحمل وهو يرتبط بحالة تعرف بـ"ركود الحمل الصفراوي"، وتحدث نتيجة خلل في إفراز السائل المراري من الكبد للقناة المرارية، ما يسبب تراكمه في خلايا الكبد، ومع تقدم الحمل يزول ثم يعود في نهاية الحمل.

كبر حجم الأنف

تتضخم عضلات الأنف

من الملاحظ ظهور زيادة في حجم الأنف في بداية الحمل، والسبب في ذلك زيادة مستوى هرمون الأستروجين الذي يزيد من تدفق الدم إلى الأغشية المخاطية للأنف، مما يؤدي لزيادة في تدفق الدم العام إلى الأنف، ما يعمل على توسيع الأغشية المختلفة في الأنف، فيوسع العضلات في الأنف، فيبدو الأنف متضخماً.

ولكن لا يدل تضخم الأنف على نوع الجنين حسب ما تعتقد النساء.

أعراض على البشرة

تحدث تغيرات على البشرة