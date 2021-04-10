طرق استغلال فصل الربيع للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً - جاء الربيع، هذا الطقس الذي يفكر فيه الأطفال باللعب، واستغلال أجواء البيت الخارجية، قبل أن يحل حر الصيف، هل فكرتم ببرامج تخص الربيع، بالتأكيد الكثيرون لا يدعونه يمر من دون برامج خاصة، لكن في هذا الموضوع نخطط لطرق استغلاله بطريقة غير مكلفة، وأنشطة تعلم ممتعة في الوقت نفسه، توردها وداد بوشنين، مدربة معتمدة من هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مكتبة "اقرأ واستمتع"، من الإمارات، للآباء.

وداد بوشنين

اللعب بين النباتات والحياة البرية

رحلات السفاري

يعد التعامل مع النباتات المحلية والحياة البرية خياراً رائعاً لنشاط عائلي ربيعي، خاصة بعد أن يكون الأطفال، محجوزين في البيت، رغم أن فصل الشتاء ليس قاسياً في دول الخليج، لكن بعض المناطق ممطرة وباردة، بل ثلجية.

امرحوا في كل مكان بدءاً من الحي الذي تعيشون فيه إلى الممرات والحدائق في الجوار، وفي «البر» الذي يفضل الأطفال رحلات السفاري فيه.

نصائح وقائية

قبل المشي، علم أطفالك الوقاية من الشمس باستخدام الواقي والترطيب المناسبين وأثناء المشي في الطبيعة، ادفعهم لمراقبة النباتات وإذا ذهبتم إلى محمية، وما أكثرها في الخليج، يمكنك الاستعانة بدليل إرشادي للمساعدة في التعرف على الحيوانات والنباتات المحلية. هناك خيار آخر وهو البحث عن حيوان وطيور وزواحف وزهور في المنطقة ومعرفة ما إذا كان بإمكان أطفالك تحديد الأمثلة وتصويرها أثناء المشي. ثم اقترح على أطفالك توضيح وكتابة الدليل الإرشادي الخاص بهم.

استكشاف السماء

تلسكوب للأطفال

هناك نشاط آخر يسهل الوصول إليه بمجرد أن يصبح الطقس أكثر دفئاً وهو استكشاف سماء الربيع. بالتأكيد، يمكنك شراء تلسكوب وتركيبه على العشب الأمامي أو سطح منزلك، ولكن يمكنك المشي أو القيادة بسهولة إلى منطقة مفتوحة، والاستلقاء على بطانية، والنظر إلى السماء أعلاه.

نصائح لتعليم الأطفال

تعتبر مراقبة النجوم في الربيع طريقة جذابة لتعليم أطفالك مفاهيم علم الفلك الأساسية. اطلب منهم معرفة ما إذا كان بإمكانهم اكتشاف أي مجموعات نجمية. اشرح لهم سبب تسمية النجوم والكواكب، علمهم كيفية التنقل باستخدام نجم الشمال. إذا كنت محظوظاً، فقد تلتقط نيزكاً أو اثنين! سيكون هذا النشاط جذاباً بشكل خاص للصغار الذين يُسمح لهم بالبقاء مستيقظين بعد وقت نومهم- مرة واحدة فقط.

قوموا بإجراء تجارب علمية في فناء الحديقة

أطلقوا الطائرة الورقية

الربيع هو الوقت المثالي للقيام ببعض التجارب العلمية في الفناء الخلفي. فيما يلي بعض الخيارات التي نوصي بها:

1 - قم بشراء مزرعة للنمل أو حديقة فراشات ودع الأطفال يسجلون سلوك الحشرات لبضعة أسابيع في دفتر يومياتهم قبل إطلاقها في البرية.

2 – اجمعوا وصنفوا أنواعاً مختلفة من الصخور.

3 - اصنعوا طائرات ورقية وأطلقوها في الجو للتعرف على قوانين الفيزياء.

نصيحة

حاول أن تربط كل نشاط، بمادة يدرسونها في المدرسة، فأنت بهذا تغذي عقولهم، وتحببهم أكثر بالفيزياء وعلم الأحياء التي قد يجدون صعوبة في استيعابها النظري.

دراسة التركيب الضوئي

ادرسوا علم النبات

اختاروا ركناً في الحديقة أو الشرفة، أو رقعة في ساحة مترامية الأطراف، وحددوا ما يحتاجه كل نبات لينمو، في مكانه، وعلمهم نظرية التركيب الضوئي ودورة المياه. يمكنك أيضاً دمج الرياضيات عن طريق قياس نمو النباتات.

نصيحة

يمكنك حتى تخصيص نبات «خاص» لكل طفل من أطفالك ليكون مسؤولاً عنه (مع الحرص على مساعدتهم عند الضرورة، بالطبع).

المشارحة في الفنون المسرحية

شاركوا في الفنون المسرحية

عندما يكون الطقس لطيفاً، تصبح الأفلام والمسرحيات والحفلات الموسيقية المجانية في الهواء الطلق أمراً شائعاً. ضع في اعتبارك الذهاب إلى هذه النشاطات كعائلة. بعد ذلك، أدر حواراً بينهم عن رأيهم في الأداء. شجع أطفالك على إبداء آرائهم فيما يتعلق بالموضوعات والجودة والقيمة الفنية.

نصيحة

ابتكروا مكاناً في الحديقة يشبه المسرح، بأدوات بسيطة، لأداء أغنية كفرقة عائلية أو اكتبوا معاً مسرحية بسيطة، فهذا سيتيح لأطفالك الكشف عن ميولهم الإبداعية.

الرسم بالطباشير

الرسم بالطباشير

اقتراحنا الأخير لنشاط الترابط الممتع الذي يمكن لعائلتك القيام به معاً في الربيع هو الرسم بالطباشير على الأرض، هذا النشاط الإبداعي وغير المكلف هو مجرد نوع من الفوضى التي يحبها الأطفال، كما أنه سهل التنظيف.

نصيحة

استخدموا رسومات طباشير الرصيف، واجعلهم يكتشفون من خلالها الشكل واللون والمنظور، يمكنك أيضاً استخدام هذا النشاط لتعليم أطفالك الرسم، وإنشاء لوحة طباشير على شكل حديقة أو منظر طبيعي