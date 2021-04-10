طرق عدم تعويد الرضيع على اللهاية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً - أجمع أطباء الأطفال على أن قرار استخدام اللهاية يرجع للأم وحدها..نظرا لعدم ارتباط اللهاية بفائدة صحية ما تعود على الرضيع ،وعلي الأم التخلي عنها أو الإقبال عليها ..حيث يتمتع معظم الأطفال الرضع بالترحيب بعادة المص وبشكل قوي، حتى أن بعضهم يمتصون إصبع الإبهام أو الأصابع من قبل أن يولدوا، غالبًا ما يكون للمص تأثير مريح ومهدئ، ولا نغفل دور اللهاية في إثارة اللعاب الذي يعد مادة هاضمة لغذاء الرضيع أو الطفل..معنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال للتوضيح

إيجابيات اللهاية

قد تساعد اللهاية الطفل على النوم

اللهايات هي سر الطمأنينة لبعض الرضع بين كل رضعة وأخرى؛ فقد تهدئ اللهاية رضيعًا متأففًا، ويشعر بعض الرضع بسعادة عند مصّ شيء ما.

اللهاية مصدر تشتيت مؤقت، قد تصبح مفيدة أثناء الخضوع للحقن أو اختبارات الدم أو غيرها من الإجراءات وبعدها.

ومن إيجابيات اللهاية..إنها كثيرا ما تساعد رضيعك على النوم، إذا كانت ثمة مشكلة في تهدئة رضيعك، فقد تحقق اللهاية الغرض.

تخفف اللهاية من شعور الطفل بعدم الراحة أثناء رحلات الطيران، حيث لا يستطيعون تخفيف ألم الأذن الناتج عن تغيرات ضغط الهواء

كما تساعد اللهّاية على التقليل من خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ، في وقت الغفوة ووقت النوم

سلبيات اللهّاية..وعيوبها

استعمال اللهاية لمدة طويلة يؤدي إلى مشكلات في الأسنان

إذا كان رضيعك يستخدم اللهّاية ويعتمد عليها لينام، فقد يواجه نوبات بكاء في منتصف الليل عند سقوط اللهّاية من فمه.

قد يزيد استخدام اللهّاية من مخاطر الإصابة بعدوى الأذن الوسطى، وإن كانت معدلات التهابات الأذن الوسطى أكثر انخفاضًا في الفترة العمرية ما بين الولادة وحتى 6 أشهر

ذلك الوقت الذي ترتفع فيه مخاطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ إلى أعلى مستوياتها ويُحتمل أن يكون رضيعك حينها أكثر اهتمامًا باللهَّاية.

ومن السلبيات..قد يؤدي استخدام اللهّايات لمدة طويلة إلى مشكلات في الأسنان، عكس الاستخدام العادي لها خلال الأشهر الأولى القليلة

ولكن فقد يتسبب استخدام اللهّايات لفترات طويلة في اعوجاج أسنان الطفل أو عدم استوائها معًا بالصورة الصحيحة.

نصائح عند استعمال اللهَّاية

رضيعك سيحدد طريقة استخدامه للهاية..فلا تفرضيها عليه

لا تلجئي إلى استخدام اللهَّاية باعتبارها خط الدفاع الأول، إذ يمكن أن يؤدي تغيير وضع الرضيع الباكي أو هزّه وهو جالس إلى تهدئته، عليك عدم تقديم اللهَّاية إلى رضيعك إلا بعد الرضعات أو بينها.

إذ يمكن أن يؤدي تغيير وضع الرضيع الباكي أو هزّه وهو جالس إلى تهدئته، عليك عدم تقديم اللهَّاية إلى رضيعك إلا بعد الرضعات أو بينها. اختاري نوعًا مكونًا من قطعة واحدة وآمنًا للغسل في غسالة الأطباق، أما اللهَّايات المصنعة من قطعتين، فقد تعرض الرضيع لخطر الاختناق إذا انكسرت.

أما اللهَّايات المصنعة من قطعتين، فقد تعرض الرضيع لخطر الاختناق إذا انكسرت. دعي رضيعك يحدد طريقة استخدامه لها، ولا تجبريه على استخدام اللهَّاية، وهو غير راغب فيها.

ولا تجبريه على استخدام اللهَّاية، وهو غير راغب فيها. كرري استعمال اللهَّايات إلى أن يبلغ طفلك من العمر 6 أشهر وينضج جهازه المناعي. وبعدما يبلغ 6 أشهر، اغسلي اللهَّايات بالماء والصابون فحسب.

واحذري من شطف اللهَّاية بفمك، وقاومي رغبتك فلن يتم شطفها في الحقيقة، بل ستنقلين المزيد من الجراثيم إلى رضيعك.

تجنبي تغطيتها بالسكر. لا تضعي مواد سكرية على اللهَّاية، و احرصي على استبدال اللهَّايات واستخدمي المقاس المناسب لعمر طفلك.

لا تضعي مواد سكرية على اللهَّاية، احرصي على استبدال اللهَّايات واستخدمي المقاس المناسب لعمر طفلك. وانتبهي لأي مؤشرات على التلف، واحذري مشابك اللهَّاية، لا تربطي اللهَّاية أبدًا بحلقة أو شريط طويل لئلا تلتف حول رقبة رضيعك

طرق لعدم تعويد الرضيع على اللهاية

يتوقف معظم الأطفال عن استخدام اللهايات من تلقاء أنفسهم وهم بين الثانية والرابعة من أعمارهم، إلا أن البعض الآخر يحتاج إلى مساعدة في كسر هذه العادة.

امدح طفلك عندما يختار ألا يستخدم اللهاية، إذا كان طفلك يجد صعوبة في التخلي عن اللهاية، فيمكن الحديث مع طبيبه أو طبيب الأسنان طلبًا للمساعدة.

6 خطوات للمساعدة

الأم صاحبة قرار استخدام اللهاية أو عدم استخدامها لطفلها