الصيام للحامل في الشهور الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً -

تتساءل المرأة الحامل عن قدرتها على الصيام، وغالباً ما يكون القلق مضاعفاً لدى المرأة إذا كان هذا هو الحمل الأول لها، وإذا كان الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى، والسؤال هو: "هل الصيام يؤثر على الحامل والحمل في الأشهر الثلاثة الأولى؟" طبيب النساء والتوليد الدكتور عبد الحميد ألسبيلي، يجيب ويضع قواعد لإمكانية الصيام ومحاذير يجب مراعاتها.

معلومات طبية تهمك

قرار صيام رمضان يعتمد على استشارة طبيبك المعالج

معظم الأطباء في العالم ينصحون النساء الحوامل بعدم الصيام، خصوصاً في حالة وجود حالات صحية خاصة لدى الأم، ورغم ذلك كثير من الحوامل يفضلن صيام رمضان كاملاً

الصيام قد يزيد من إحساسكِ بالغثيان والقيء صباحاً، الصيام قد يكون سبباً في ولادة مبكرة..الصيام قد يؤدي لانخفاض مستوى السكر في الدم، وأحياناً حدوث جفاف

وقد يؤدي لإصابة طفلكِ ببعض المشكلات؛ مثل حدوث صعوبات في التنفس عند الولادة، وقلة وزن الطفل عند الولادة

قد يؤدي الصيام إلى نزول طفل ذي وزن منخفض عند الولادة، كما يمكن أن يتسبب في حرمان الأم والجنين من التغذية الأساسية.

تتضاعف تأثيرات الصيام على المرأة الحامل إذا كانت تعاني من مشاكل صحية قبل حدوث الحمل، مثل الإصابة بمرض السكري أو الضغط، أو أمراض القلب أو الكلى.

نصائح للصيام في الأشهر الأولى من الحمل

الأولوية في الوجبات مابين الإفطار والسحور

يظل كل حمل حالة خاصة، بتفاصيله وطبيعته وظروف الحالة الصحية للأم، لهذا يجب أن يعتمد قراركِ بصيام رمضان على استشارة طبيبكِ المعالج، وتقييمه لحالتكِ وحالة حملكِ

تأكدي من حصولكِ على احتياجات جسمكِ من الغذاء والسوائل في أثناء فترة الإفطار، وخصوصاً السوائل، التي يجب ألا تقل كميتها عن لترين من الماء والعصائر.

لا تزيدي استهلاككِ من الكافين عن كوبين من القهوة يومياً في أثناء الحمل، وخصوصاً في الصيام، تجنبي المشروبات الغازية قدر الإمكان.

اجعلي الأولوية في الوجبات ما بين الإفطار والسحور، للفواكه الطازجة والعصائر، سجلي ما تتناولينه من طعام وسوائل، لتتأكدي من كفايتهما.

أفطري فوراً إذا شعرت بهبوط أو تعب

اتصلي بالطبيب فورا حالة تكررت إصابتك بالصداع

قللي من المجهود الذي تقومين به، سواءً في الأعمال المنزلية أو في عملكِ.

التزمي بمواعيد متابعتكِ الدورية مع الطبيب خلال رمضان، ولا تترددي في الاتصال بالطبيب فوراً إذا لاحظتِ نقصان وزنكِ، أو إذا تكررت إصابتكِ بالصداع

أو إذا لاحظتِ قلة البول وأصبح لونه داكناً، وإذا فقدتِ الوعي في أثناء الصيام.

في البداية نُطمئن المرأة الحامل أنه ثبت طبياً أن الصيام يؤدي إلى بعض التغيرات الفسيولوجية والكيميائية للمرأة الحامل لا يسبب خطراً على صحتها أو صحة جنينها، إذا كانت بصحة جيدة ولا تعاني من أية أمراض عضوية.

يسمح للحامل بالصيام في الثلاثة الأشهر الأولى إذا كانت بصحة جيدة ولا تعاني من مشاكل الوحم

كما يسمح لها بالصيام في الثلاثة الأشهر الوسطى "الرابع والخامس والسادس"، حيث إن بعض الأطباء يطلق على هذه الأشهر الثلاثة "أشهر عسل الحمل"؛ لأن هذه الأشهر الأكثر استقراراً.

متي يجوز للحامل الإفطار؟

يجوز للحامل الإفطار حالة انخفاض شديد في ضغط الدم

إذا حدث لها انخفاض شديد في ضغط الدم، ومن أعراضه عدم القدرة على التركيز وحدوث دوخة، والإحساس بالإغماء.

إذا حدث لها انخفاض في سكر الدم، ومن أعراضه صداع شديد، زغللة في العينين، هبوط وإجهاد عام وعدم القدرة على القيام بأي نشاط، والذي قد يترتب عليه أضرار كثيرة في نمو الجنين.

إذا كانت تعانين من مشاكل الوحم في الثلاثة الأشهر الأولى من الحمل، ومنها الغثيان والقيء والدوار

إذا كانت تعاني من أي مرض عضوي، ويتم ذلك بقرار من طبيبها المختص، مثل مرض السكر أو الضغط أو فقر الدم، أو إذا كانت تعاني من نزف متكرر من المشيمة وغيرها من الأمراض المصاحبة للحمل.

إذا أُصيبت بتسمم الحمل

يفضل عدم صيام الحامل إذا أُصيبت بتسمم الحمل