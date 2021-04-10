أسماء بنات تدل على الجمال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً - حلم كل أم، أنت تنجب طفلة جميلة، بل هي جميلة بكل الأحوال، سواء في عينيها اللتين تتكلمان، وفي جاذبيتها التي تنطق حسناً، وفي خفة دمها العسل، فما بالكم إذا بحثتم عن اسم يفسر هذا الجمال، "الخليج 365 وطفلك" اختارت لكم أسماء تزيد جمال الفتاة جمالاً.

زينة



زينة: تعني الزينة والجمال في الملبس والمظهر.

هويدة: تدل على اللين والنعومة والرقة.

درة: يشير إلى اللؤلؤة العظيمة واللامعة البراقة.

نوال: تعني لينة الملمس والنعومة.

نجلاء



نور: يعني النور الساطع وجميع أوزانها مثل نورة ونوران ونورا.

نجلاء: تعني الجمال في الشكل ويعني العينين الواسعتين.

رونق: ويعني الحسن والإشراق والبهاء.

رنيم: يدل على الحسن والطرب والغناء.

روعة



رواء: وهذا الاسم يشير إلى المرأة الجميلة حسنة المظهر.

روعة: يدل على غاية الجمال و الشيء المذهل الذي لا يوصف.

خلابة: ويعني الجمال الساحر والرائع والجذاب.

غنى: وتعني المرأة الغنية بجمالها.

سيرين



وسيمة: وهي المرأة شديدة الجمال التي تتمتع بملامح بسيطة ووسيمة.

جوزال: هذا من الأسماء العربية الأصيلة وتعني الشيء الحسن والجميل.

سيرين: ويعني هذا الاسم الجمال وعروس البحر.

شامة: يشير هذا الاسم إلى الجمال الطبيعي الخلاب.

كوكب: هي المرأة جميلة الوجه الحسناء.