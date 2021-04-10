رجيم التمر هندي لنسف دهون البطن في 5 أيام فقط

بيروت - نادين محمد - يعتبر نسف دهون البطن من التحديات الكبيرة التي يواجهها الكثير من الاشخاص. وقد يتطلب الحصول على بطن مسطح تطبيق برنامج رجيم صارم مع ممارسة التمارين الرياضية المناسبة. وفي المقابل من الممكن تحقيق الهدف نفسه عن طريق اتباع بعض انواع الرجيم الموقتة التي تساعد على خسارة عدد كبير من الكيلوغرامات في مدة قصيرة جداً. إذاً هذه طريقة نسف دهون البطن برجيم التمر هندي السريع والفعال.

البرنامج



يمكن هذه الفاكهة ان تساعد على نسف دهون البطن لأنها تحتوي على حامض الهيدروكسي سيتريك الفعال. وهو يعمل على كبح نشاط الانزيم الذي يحول السكر الى دهون ضارة. وهكذا يمكن تطبيق برنامج رجيم التمر هندي لمدة 5 ايام.

الفطور. كوب من عصير التمر هندي، بيضة مسلوقة من دون ملح، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

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وجبة خفيفة. قطعة من فاكهة موسمية.



الغداء. كوب من عصير التمر هندي، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، 4 ملاعق طعام من الارز المطهو من دون دهون، طبق خضار مشوية او مطهوة على البخار.

او كوب من عصير التمر هندي، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق من السلطة مع صلصة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون، 3 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار.

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او كوب من عصير التمر هندي، طبق صغير من لحم التونة، 4 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار، طبق من سلطة خضراء مع صلصة خفيفة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون.

او كوب من عصير التمر هندي، طبق سلطة، طبق صغير من الفول المدمس الخفيف، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

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العشاء. كوب من عصير التمر هندي، قطعة من جبنة قليلة الدسم، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

او بيضة مسلوقة من دون ملح مع قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من القمح الكامل.

او كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم ومن السكر، قطعة متوسطة الحجم من الخيز المصنوع من الحبوب الكاملة.

فوائد التمر هندي

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الى جانب انه يساعد على نسف دهون البطن، يمكن ان يساعد التمر هندي على الحصول على العديد من الفوائد.

- تحسين عملية الهضم فهو يحتوي على خصائص تعمل على تليين الامعاء وتمنع المعاناة من الامساك.

- يساعد على خفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول الضار. فهو يحتوي على نسبة مهمة من الالياف ومن البوتاسيوم.

- يعتبر مصدراً مهماً للفيتامين C ولمضادات الاكسدة التي تساهم في محاربة الشوارد الحرة وتحمي من امراض القلب.

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- يحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد الذي يمنع المعاناة من فقر الدم.

- يحتوي على انزيم يساعد على الحد من امتصاص الكربوهيدرات للجسم وعلى خسارة الوزن وتعديل مستوى السكر في الدم.

- يمكن الاستفادة منه من اجل تقوية جهاز المناعة.

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- يحتوي على الثيامين وهو من مجموعة الفيتامينات B الضروري لتحسين عمل الاعصاب والعضلات.

- يمكن تناول عصيره ان يحمي من تصلب الشرايين والالتهابات والعدوات والنفخة وتشنجات البطن الى جانب كونه يعمل على نسف دهون البطن ويساعد على خسارة الوزن الزائد في ايام قليلة.





