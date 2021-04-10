الصين تعتزم إنتاج 3 مليارات جرعة لقاح كورونا بنهاية العام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول بلجنة الصحة الوطنية بالصين، السبت، إن البلاد ستنتج 3 مليارات جرعة على الأرجح من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول نهاية العام.

وأضاف المسؤول تشنغ تشونغ وي الذي يرأس أيضاً فريقاً لتنسيق مشروعات تطوير لقاح "كوفيد-19" بالصين: "في النصف الثاني من هذا العام سنكون قادرين تماماً على تلبية احتياجاتنا".



ورغم قيام الشركات المصنعة بتوسيع الطاقة الإنتاجية فمن غير الواضح إن كان الإنتاج يتزايد بمثل هذه السرعة.

وقالت الحكومة إن الإنتاج تضاعف 3 مرات منذ الأول من فبراير/شباط حتى أواخر مارس/آذار إلى 5 ملايين جرعة يومياً.

وقالت شركة "سينوفاك- بيوتيك" الرائدة في مجال تصنيع اللقاحات هذا الشهر إنها ضاعفت قدرتها الإنتاجية السنوية إلى ملياري جرعة بعد الانتهاء من منشأة الإنتاج الثالثة.

وتمتلك المجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية "سينوفارم" أيضاً قدرة إنتاج سنوية مجمعة لا تقل عن 1.1 مليار جرعة من لقاحين مختلفين.

وأوضحت الشركة أنها تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 3 مليارات لكنها لم تحدد إطاراً زمنياً.

وذكرت شركة "سينوفارم"، الجمعة، أنها ستتمكن من توفير 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا شهرياً اعتباراً من أبريل/نيسان.