شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: الموافقة على لقاح كيورفاك الألمانى لفيروس كورونا فى مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن أن لقاح كيورفاك الألماني لفيروس كورونا سيحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي، في مايو المقبل، في وقت أقرب مما كان متوقعًا، وقال المتحدث باسم كيورفاك:" لقد تقدمنا ​​بالفعل كثيرًا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وننتظر بيانات حزمة التطبيق النهائية نأمل أن تأتي الموافقة في مايو أو يونيو"



لقاح كورونا

ووفقا لتقرير "بلومبرج" فإن لقاح كيورفاك مثل لقاحات مودرنا وفايزر عبارة عن تلقيح ثنائي الجرعة يعتمد على تقنية messenger RNA .

كانت شركة Bayer AG الألمانية قد وافقت على إنتاج لقاح تجريبي لفيروس كورونا من CureVac NV للمساعدة في تسريع طرح اللقاح في الاختبارات السريرية المتقدمة، ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبرج" وتمدد هذه الخطوة اتفاقية باير الحالية مع كيورفاك إلى ما هو أبعد من مجرد المساعدة في الموافقات التنظيمية والتوزيع العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Bayer Werner Baumann الشهر الماضي إن شركة تصنيع الأدوية والمواد الكيميائية الألمانية كانت تدرس بشكل مكثف ما إذا كان يمكنها المساعدة في تصوير لقاح كيورفاك باستخدام شبكة إنتاجها في ألمانيا والولايات المتحدة.

وكيورفاك هو لقاح يعتمد على تقنية RNA مرسال مماثلة لتلك التي تقدمها شركة بايونتك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية التي دخلت في شراكة مع شركة فايزر الأمريكة ومودرنا وكانت هذه اللقاحات هي الأولى المعتمدة في أوروبا والعديد من البلدان الأخرى ، وأثبتت فعاليتها بنسبة 95٪ في التجارب.