شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى عين شمس العام تنجح فى إجراء جراحة استئصال كلى مصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مستشفى عين شمس العام فى إجراء جراحة استئصال كلى "الكلى اليمين"، لوجود سرطان كلى، وتعد هذه العملية أول مرة تجرى فى مستشفى عين شمس العام، وهى من العمليات ذات الخطورة العالية نظرا لدقة العملية وترتيب خطواتها وإمكانية حدوث نزيف شديد يؤثر على الحياة.

وقال الدكتور طارق العرينى مدير المستشفى، إن المستشفى تتوسع فى إجراء عدد من الجراحات المتقدمة، لخدمة أهالى منطقة عين شمس من منتفعى نفقة الدولة أو التأمين الصحي، أو القسم الاقتصادى، لافتا إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من خلال أقسام العيادات الخارجية والحضانات وكذا قسم رعاية الكُلى، وإجراء العمليات الجراحية بالتخصصات المختلفة.

من جانبه قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن هناك خطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل على رفع كفاءتها و تطويرها، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسُكان، للعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

يذكر أن هذه العملية من العمليات ذات الخطورة العالية نظرا لدقة العملية وترتيب خطواتها وإمكانية حدوث نزيف شديد يؤثر على الحياة و"الاستئصال الكلي"، الكلى يشمل استئصال الكلى نفسها بعد ربط الشريان الكلوى الحيوى جدا ثم ربط الوريد الكلوى الأيمن الذى يمثل خطورة لقصر المسافة بينه و بين الوريد الأجوف السفلى ثم ربط الحالب، ويتم استئصال كل الأغشية المحيطة بالكلى و استئصال الغده الكظرية.