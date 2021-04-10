رجيم التمر في رمضان لخسارة الوزن بسرعة

بيروت - نادين محمد - كثيراً ما يتم الكلام عن منافع رجيم التمر ، ولكن هل يمكن القيام بهذا الرجيم في شهر رمضان من أجل خسارة الوزن الزائد والاحتفاظ بالصحة الجيدة. كيف يتم ذلك؟ علام يقوم هذا الرجيم؟ وكيف يمكن تطبيقه خلال الشهر الفضيل من دون إلحاق الضرر بصحتنا؟

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هذا الرجيم يَعِد من تقوم به بخسارة ما بين 3 و 4 كلغ في أسبوع واحد، وهي نتيجة سريعة نسبياً، ولكن كيف يمكن أن نحصل عليها خلال شهر الصيام؟ السرّ هو في عدم تطبيقه لأكثر من أسبوع في كلّ مرة، مع أخذ قسط من الراحة في كلّ فترة تقومين بها بهذا الرجيم، ريثما تستقرّين على وزن مناسب لجسمك وصحتك.

إنّ رجيم التمر واللبن هو نظام لخسارة الوزن يعتبر بسيطاً جداً من حيث مبدئه وطريقة تطبيقه، ويساعد على خسارة وزن معيّن في وقت قصير. وهناك طريقتان لاتباع هذا الرجيم ندلك عليهما تالياً، علماً أنه يمكن في كلا الحميتين استبدال اللبن العادي أو الحليب، باللبن الزبادي، مع الإبقاء على عدد حبات التمر المستهلكة يومياً وهو 21 حبة، من دون زيادة أو نقصان:

1- الطريقة الأولى لرجيم التمر واللبن في رمضان

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تقسم كمية حبات التمر واللبن على 3 وجبات رئيسية، وهي:

- وجبة الإفطار: 7 حبات تمر مع كأس من اللبن أو اللبن الزبادي.

- وجبة سناك الساعة 10 ليلاً: 7 حبات تمر مع كأس من اللبن أو اللبن الزبادي.

- وجبة السحور: 7 حبات تمر مع كأس من اللبن أو اللبن الزبادي.

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2- الطريقة الثانية لرجيم التمر واللبن في رمضان

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تقسم كمية حبات التمر واللبن على 4 وجبات يومية، بحيث تشعرين بالشبع طوال الفترة المتراوحة ما بين الإفطار والسحور. وهي:

- وجبة الإفطار: 7 حبات تمر وكأس من اللبن أو اللبن الزبادي.

- وجبة الساعة 10 ليلاً: 4 حبات تمر وكأس من اللبن أو اللبن الزبادي.

- وجبة سناك الساعة 12 ليلاً: 3 حبات تمر وكأس من اللبن أو اللبن الزبادي.

- وجبة السحور: 7 حبات تمر وكأس من اللبن أو اللبن الزبادي.

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ملاحظات

- يمكن خلال فترة الرجيم تناول الشاي والقهوة وشاي الأعشاب مثل شاي الكمون، ولكن دون إضافة السكر إلى هذه المشروبات.

- من الأفضل تناول ما يقارب 8 أكواب من الماء يومياً.

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فوائد رجيم التمر واللبن في رمضان

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- يساعد على خسارة الوزن بسرعة، هو غير مكلف وسهل التحضير.

- يحتوي على كافة العناصر المغذية التي يحتاجها جسم الإنسان، وهي متوفرة طبيعياً في اللبن الذي يحتوي على 18 عنصراً ضرورية للصحة: الكالسيوم، الزنك، الفوسفور، المغنيزيوم، النياسين، البانتوفينيك والفوليك، الريبوفلافين، الثيامين، بالإضافة إلى فيتامينات A و B6 وB12 وC وD. واللبن يضمّ كميات كبيرة من البروتينات والليبيدات وهيدرات الكاربون والماء.

- إن مزج اللبن مع التمر يؤمن للجسم ما يحتاجه من الحديد والكالسيوم والسكريات والدهنيات والماء وفيتامين A.

أضرار ناجمة عن رجيم التمر واللبن في رمضان

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- ينقص هذا الرجيم كمية كبيرة من المغذيات التي يحتاجها الجسم مثل البروتينات، فهو يضم فقط 21 غراماً منها، وهذه كمية قليلة نسبياً لتناولها يومياً.

- ينقص أيضاً هذا الرجيم كميات من الأملاح والألياف والفيتامينات.

- يقود هذا الرجيم من يتبعه إلى الإحساس بالنعاس والملل وعدم الرضا في بداية الأمر، لذا من الضروري التوقف عنه بعد مرور 7 ايام فقط على بدايته وعدم تخطي هذه المدة بأي شكل من الأشكال، والأفضل اتباعه لمدة 3 إلى 5 ايام.

- من الممكن معاودة فترة هذا الرجيم القصيرة (نذكر: يجب أن لا يتجاوز هذا الرجيم مدة 7 أيام) مرة أخرى بعد مرور فترة مناسبة من الراحة لا تقل عن الـ 10 ايام.

ملاحظة ضرورية جداً

عند الإحساس بأي تعب مبالغ به، أو إرهاق أو اي عوارض، من الضروري جداً مراجعة الطبيب المختص، أو اختصاصي تغذية ورشاقة.

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