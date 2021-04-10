السعودية تنفذ حكما بإعدام 3 جنود لإدانتهم بـ"الخيانة العظمى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع السعودية تنفيذ حكم الإعدام قتلا بحق 3 من منتسبيها ثبتت إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى مما أضر بالمملكة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن كلا من الجنود، محمد بن أحمد بن يحيى عكام، وشاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، وحمود بن إبراهيم بن علي حازمي من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية أسفر التحقيق معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية.



وأوضحت أنه بإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه.

وأشار البيان إلى أنه صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم.

وأضاف أنه تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين السبت، بقيادة المنطقة الجنوبية.

وأكدت وزارة الدفاع ثقتها برجال قواتها المسلحة الأوفياء الذين بروا بقسمهم، وضحوا بدمائهم لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرة في الوقت ذاته هذه الجريمة الشنيعة الدخيلة على منسوبيها.