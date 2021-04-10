شكرا لقرائتكم خبر عن هل خضعت لعملية جراحية فى الصيف؟.. تعرف على طرق الوقاية من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم الآخذ فى الاعتبار العديد من الاحتياطات بعد إجراء العمليات الجراحية، بغض النظر عن نوع الجراحة التى تخضع لها، تظل الاحتياطات واحدة لجميع الجراحات خاصة خلال فصل الصيف، يجب على الشخص الذى خضع لعملية جراحية العناية جيدًا بالمنطقة المصابة بشكل خاص، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

بعض الاحتياطات التى يجب وضعها بالاعتبار خلال فترة التعافى من الجراحة فى فصل الصيف: 1- الحفاظ على رطوبة الجسم

من المهم شرب الكثير من الماء خلال فصل الصيف للحماية من درجات الحرارة العالية وتفادى الجفاف، كما يساعد الترطيب فى إصلاح الأنسجة وإعادة بنائها وهو ما يسمح للجرح بالشفاء تمامًا، ويمكن بجانب شرب الماء إضافة الفواكه والخضروات الغنية بالمياه مثل البطيخ والعنب والخيار والطماطم والبرتقال.

2- الحفاظ على نظافة اليدين

تنتقل العديد من البكتيريا المسببة للعدوى عن طريق استخدام اليدين وتكون أكثر انتشارًا فى فصل الصيف، لذلك يجب على المرضى غسل أيديهم باستمرار بالماء والصابون، واستخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول قبل تغيير ضماد الجرح أو التعامل مع الجرح بشكل عام.

3- المحافظة على نظافة الضمادات

من المهم الحفاظ على نظافة ضمادات الجرح فى جميع الأوقات حتى لا تنقل البكتيريا الضارة بما يضر بسلامة الجرح وتجنب تلوثه.

4- الرعاية الغذائية المناسبة

عن طريق استهلاك الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة مثل العنب والرمان والتوت والفراولة، وأيضًا الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن النباتية لتعافى الجرح سريعًا، فمن المهم أيضًا تناول خضروات مثل الجزر والفلفل الحلو والبروكلى والقرنبيط.

5- تجنب الحرارة والرطوبة

يمكن أن يؤدى زيادة التعرق خلال فصل الصيف إلى زيادة عدد البكتيريا الموجودة على الجلد مما قد يعرض التئام الجروح للخطر، فإذا كانت هناك موجات حارة، يجب البقاء فى المنازل قد الإمكان خاصة بالنسبة للمرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية، والاستحمام وفقًا لتعليمات الطبيب، واستخدام المناديل المبللة المطهرة، وارتداء ملابس نظيفة يوميًا، وتغيير مفروشات السرير بشكل منتظم للحفاظ على النظافة والصحة الجيدة.