أطعمة غنية بحمض التريبتوفان المعزز للسعادة

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 10:16 صباحاً - لطالما ارتبطت مستويات السيروتونين بالسعادة، ويمكن أن تجعلك المستويات الصحيحة من السيروتونين تشعر أيضا بالهدوء والتركيز وأقل قلقا.

وتنتج أمعاؤنا 90% من مادة السيروتونين، لذا فليس من المستغرب أن يؤثر الطعام الذي نتناوله على الطريقة التي نشعر بها. وتم ربط المستويات المنخفضة من السيروتونين بالاكتئاب وإزعاج نومك وشهيتك.

وتتمثل إحدى طرق زيادة مستويات السيروتونين في الجسم في استهلاك الحمض الأميني التربتوفان، وفقا لما ذكره موقع Medical News Today.

ويساهم التربتوفان في إنتاج السيروتونين وغالبا ما يوجد في الأطعمة الغنية بالبروتين.

وقال الموقع الصحي إن الذين يعانون من الاكتئاب والقلق غالبا ما يكون لديهم مستويات منخفضة من التربتوفان. ومع ذلك، يمكن أن تكون إحدى طرق معالجة ذلك من خلال تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان.

ووضع موقع Medical News Today قائمة بالأطعمة التي يجب أن تكون متوفرة في قائمة التسوق الخاصة بك لزيادة مستويات السيروتونين وتحقيق السعادة:

–الدواجن:

يميل اللحم إلى أن يكون غنيا بالبروتين وهو خيار جيد للتربتوفان أيضا. ومع ذلك، يُمنح الديك الرومي في عيد الشكر أحيانا سمعة سيئة لأنه يجعل الناس يشعرون بالنعاس.

وليس اللحم نفسه هو الذي يجعل الناس ينامون بل حجم الوجبة. وفي الأجزاء الصغيرة، تعد الدواجن خيارا جيدا عندما يتعلق الأمر بتناول اللحوم لأنها تحتوي أيضا على نسبة منخفضة من الدهون.

-البيض:

البيض غني بالتريبتوفان. ويحتوي على كميات كبيرة من فيتامينات A و B12 والسيلينيوم.

ويعد صفار البيض أيضا مصدرا جيدا للكولين، وهو عنصر غذائي مهم قد يكون مهما بشكل خاص في حالات الحمل، كما أظهرت الدراسات التي نشرتها المكتبة الوطنية للطب.

-سمك السالمون:

بصرف النظر عن كون السلمون مصدرا للتربتوفان، يعد السلمون مصدرا ممتازا للأحماض الدهنية وأوميغا 3 وفيتامين D، حسب Healthline.

-البذور:

تعد البذور مصدرا مهما للتربتوفان بشكل خاص للنباتيين، الذين قد لا يتمكنون من تناول بعض الأطعمة الأخرى في هذه القائمة.

ويمكن إضافة بذور اليقطين والكتان والشيا بسهولة إلى السلطات والزبادي والحبوب، ما يوفر مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات.

-المكسرات:

ستساعدك المكسرات أيضا على زيادة مستويات السيروتونين لأنها تحتوي على التربتوفان.

كما أنها مصدر مهم للدهون الأحادية غير المشبعة والبروتينات وبعض المعادن والفيتامينات المهمة لعمل الجسم بشكل سليم.

-المنتجات القائمة على فول الصويا:

طعام آخر مهم للنباتيين هو المنتجات التي تحتوي على فول الصويا، مثل التوفو أو حليب الصويا أو صلصة الصويا، كونها كلها مصادر للتربتوفان.

-منتجات الألبان:

يمكن أن يوفر الحليب ومنتجات الألبان أيضا دفعة من التربتوفان. كما أنها مصدر جيد للكالسيوم وفيتامينات A وD وE وذلك بحسب “بزنس إنسايدر”.