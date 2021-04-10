مصر تحدد الفئات الممنوعة من التطعيم بلقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت السلطات الصحية في مصر، الفئات والأشخاص الممنوعين من الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقالت أمل الصفتي، منسق دراسة لقاح فيروس كورونا المستجد بمركز صحة القطامية بالقاهرة، إن "الدراسات البحثية لا تزال تجرى حول جميع لقاحات فيروس كورونا، وحتى الآن لا يوجد لقاح في شكله النهائي، وأن جميع اللقاحات تحت الدراسة والبحث، ومع ذلك أن جميع اللقاحات التي تمت الموافقة عليها للطوارئ".



وأضافت لصحيفة "الأهرام" المصرية: "لم نرصد لها أي مشاكل حقيقية، خاصة لقاحي سينوفارم، وأسترازينيكا".

وحددت المسؤولة الصحية المصرية، الفئات المحرومة من لقاحي أسترازينيكا وسينافورم، بقولها: "يتم منح اللقاحين لجميع المواطنين، بخلاف الفئات التالية: مرضى المناعة، ومرضى الروماتويد، ومرضى الذئبة الحمراء، وكل من أجرى زراعة كلى، وكل من أجرى زراعة كبد.

كما حددت الفئات التي يتم منحها لقاح سينوفارم فقط، ويمنع عنها لقاح أسترازينيكا وهي: المرضى الذين يأخذون أدوية كورتيزون.

وبدأت مصر قبل أسابيع تطعيم مواطنيها بلقاحي شركتي "سينوفارم" و"أسترازينيكا"، وحصلت حتى الآن على 1.5 مليون جرعة من اللقاحين.

كما أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، تدشين خط إنتاج مصري - صيني مشترك قريبا لإنتاج مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" سنويا، الخاص بشركة "سينوفارم" الصينية.

وقالت: إن المستهدَف من تصنيع اللقاح الصيني في مصر سيكون إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة سنويا.