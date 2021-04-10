كورونا حول العالم.. قفزة بوفيات البرازيل وتطعيم نحو 179 مليون أمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 134.25 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.



3693 وفاة بالبرازيل خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 3693 وفاة جديدة بفيروس كورونا و93317 حالة إصابة الجمعة.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية 348718، في حين وصل عدد الإصابات بالعدوى منذ ظهور الوباء إلى 13 مليوناً و373174.





14 إصابة جديدة بالصين

قال اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال، الجمعة، نزولاً من 21 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، السبت، أن جميع الحالات وافدة من الخارج.

وسجلت اللجنة أيضاً 11 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض انخفاضاً من 12 حالة، الخميس، ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين 90400 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4635.





794 إصابة جديدة بمصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 794 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة، وذلك مقابل 789 إصابة و33 وفاة الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 208876 من ضمنهم 158454 حالة تم شفاؤها، و12362 وفاة".





هيئة: الأمريكيون حصلوا على 178.8 مليون جرعة لقاح

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الأمريكيين حصلوا على 178 مليوناً و837781 جرعة من اللقاحات الواقية من كورونا في البلاد حتى صباح الجمعة، في حين تم توزيع 233 مليوناً و591955 جرعة.

وتزيد هذه الأرقام عما ذكرته المراكز في 8 أبريل/نيسان وبلغت 174 مليوناً و879716 جرعة حصل عليها الأمريكيون بعد توزيع 229 مليونا و398685 جرعة.

وقالت الوكالة إن 114 مليوناً و436039 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل في حين حصل 68 مليوناً و202458 شخصاً على جرعتين حتى الجمعة.





24097 إصابة جديدة بألمانيا

سجلت ألمانيا 24097 إصابة جديدة بفيروس كورونا و246 وفاة خلال 24 ساعة، وذلك وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية السبت.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بألمانيا إلى مليونين و980413 في حين بلغت الوفيات 78249.



