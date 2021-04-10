شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأعراض السلوكية الأكثر شيوعا فى حالات الاكتئاب عند الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاكتئاب هو حالة خطيرة تؤثر على طريقة تفكير الشخص وشعوره وتصرفاته، قد يعاني الرجال والنساء من الاكتئاب في مرحلة ما من حياتهم، وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يبدو أن النساء يعانين من الاكتئاب بمعدل أعلى من الرجال.

ووفقا لتقرير لموقع healthline قد يكون تشحيص الاكتئاب عند الرجال صعب بسبب مزيج من العوامل الاجتماعية والبيولوجية التي تجعل من الصعب ملاحظة وتشخيص الاكتئاب لدى الرجال لهذا السبب من الشائع أكثر أن يصاب الرجال بالاكتئاب مع أعراض مختلفة وأحيانًا يصعب التعرف عليها.

الأعراض الجسدية للاكتئاب عند الرجال

قد يلاحظ الرجال المصابون بالاكتئاب آثاره الجسدية لأول مرة بينما يُنظر إلى الاكتئاب على أنه اضطراب في الصحة العقلية ، إلا أنه يمكن أن يظهر أيضًا في الجسم، من المرجح أن يزور العديد من الرجال أطبائهم بسبب المشكلات الجسدية أكثر من المشكلات العاطفية.

تتضمن بعض العلامات الجسدية الشائعة للاكتئاب عند الرجال ما يلي:

ضيق الصدر، مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات والإسهال والإمساك، الصداع، مشاكل هرمونية مثل انخفاض هرمون التستوستيرون، ألم، تسارع ضربات القلب أو خفقان القلب، فقدان الوزن غير المقصود (وأحيانًا زيادة الوزن).

الأعراض العقلية للاكتئاب عند الرجال

قد تظهر الأعراض العقلية للاكتئاب بشكل مختلف لدى الرجال عنها في الأشخاص من الجنسين، مما يجعل اكتشاف الاكتئاب أكثر صعوبة.

تشمل بعض الأعراض العقلية الأكثر شيوعًا للاكتئاب عند الرجال ما يلي:

عدم القدرة على التركيز، مشاكل في الذاكرة، أنماط التفكير الوسواس القهري، الأفكار المتسارعة، مشاكل في النوم ، وعادة ما تكون صعوبة في النوم أو الاستمرار في النوم، أفكار انتحارية.

الأعراض العاطفية للاكتئاب عند الرجال

عندما يسمع معظم الناس كلمة "اكتئاب" ، فإنهم يفكرون في شخص يبدو حزينًا للغاية ومع ذلك ، فإن الحزن هو مجرد واحد من العديد من المشاعر المحتملة التي يمكن أن يسببها الاكتئاب.

بالإضافة إلى الحزن ، قد يعاني الرجال من الأعراض العاطفية التالية للاكتئاب:

الإثارة، عدوان، الغضب، الانسحاب العاطفي من الأصدقاء والعائلة والزملاء، اليأس، عدم الاهتمام بالأسرة والمجتمع والهوايات والعمل، الأرق.

العلامات السلوكية للاكتئاب عند الرجال

يمكن أن تؤثر الأعراض العقلية والجسدية والعاطفية للاكتئاب لدى الرجال أيضًا على السلوك نظرًا لأن بعض الرجال يقاومون مناقشة عواطفهم ، غالبًا ما تكون الأعراض السلوكية للاكتئاب هي الأكثر وضوحًا للآخرين.

تشمل الأعراض السلوكية للاكتئاب لدى الرجال الأكثر شيوعًا ما يلي:

صعوبة التعامل مع متطلبات العمل والأسرة والمسؤوليات الشخصية الأخرى، تعاطي المخدرات، الانخراط في أنشطة محفوفة بالمخاطر ، مثل القيادة بتهور، عزلة اجتماعية، محاولات انتحار.