شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وصفات فعالة لتحسين صحة الأمعاء.. منها تقليل التوتر واتباع نظام نباتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صحة الأمعاء تعتمد على التوازن بين الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الجهاز الهضمى، وتعتبر العناية بصحة أمعائك والحفاظ على التوازن الصحيح لهذه الكائنات الدقيقة أمر مهم لكل من الصحة البدنية والعقلية والمناعة وغيرها، لذلك هناك عادات معينة فى نمط الحياة يجب تغييرها للحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

5 طرق طبيعية لتحسين صحة الأمعاء 1- تناول الكثير من الفواكه والخضروات

الفواكه والخضروات هى أفضل مصادر العناصر الغذائية لميكروبات صحية فى الأمعاء، فهى غنية بالألياف ولا يمكن للجسم هضمها بسهولةبما يُفيد صحة الأمعاء، مثل البازلاء والبروكلى والتوت.

2- تجنب المحليات الصناعية

تستخدم المحليات الصناعية فى الغالب كبديل للسكر، ومع ذلك فقد أظهرت بعض الدراسات أنها يمكن أن تؤثر سلبًا على ميكروبيوتا الأمعاء ويُحدث خلل فيها، لذلك يُفضل استخدام المكونات الطبيعية مثل العسل كبديل للسكر.

3- تقليل التوتر

تعتبر إدارة الإجهاد أمرًا مهمًا لصحة جيدة، بما فى ذلك الحفاظ على صحة الأمعاء، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أن الضغوطات النفسية والتوتر يمكن أن يعطلان الكائنات الحية الدقيقة فى الأمعاء، فالتوتر عدو لصحة أمعائك، ويمكن تجربة العديد من تقنيات التحكم فى التوتر مثل التأمل وتمارين التنفس العميق واسترخاء العضلات التدريجى وممارسة الرياضة بانتظام والنوم الجيد واتباع نظام غذائى صحى.

4- ممارسة الرياضة بانتظام

التمرين المنتظم مفيد أيضًا لتنظيم العديد من وظائف الجسم، فهو يحسن صحة القناة الهضمية والتمثيل الغذائى، كما أنه يساعد فى إنقاص الوزن، تشمل التمارين المنتظمة التى يمكن القيام بها ركوب الدراجات والجرى والمشى وحتى الرقص، فكلها أنشطة البدنية مفيدة للعناية بصحة أمعائك.

5- اتباع نظام غذائى نباتى

يمكن للنظام الغذائى النباتى أيضًا أن يُعزز صحة الأمعاء بسبب المستويات العالية من الألياف والبريبايوتيك الموجودة به، بجانب أيضًا الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير، حيث أنها مفيدة لصحة القناة الهضمية وتعزز التمثيل الغذائى.