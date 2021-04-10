شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الاستحمام بالماء البارد.. هل يؤثر على استقرار النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستحمام له الكثير من الفوائد للجسم، ويعد الاستحمام بالماء البارد أمرًا مزعجًا لكن بعض الناس يرون أن له فوائد عندما يتعلق الأمر بالنوم بشكل أفضل في الليل، ووفقا لتقرير لموقع healthline يؤثر الاستحمام بالماء البارد والاستحمام الساخن على جسمك وقدرتك على النوم.

كيف يؤثر الاستحمام البارد على جسمك ونومك؟هناك الكثير من الفوائد للاستحمام البارد أو الاستحمام على الجسم وتشمل:

تعزيز المناعة، تعزيز الشعور العام بالحيوية، تحسين الدورة الدموية، قد يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة.

وجد الباحثون فى دراسة عام 2002 أن الاستحمام البارد ينشط الجهاز العصبى نتيجة لذلك يفرز الجسم هرمونات مثل النوربينفرين والكورتيزول، ويؤدى النوربينفرين بشكل خاص إلى تفاعل في الأوعية الدموية بالجسم المصممة لإعادة توزيع الدم وتدفئة الجسم.

ويطلق الجسم مستويات الكورتيزول على مدار اليوم والتى تتبع نمطًا يمكن التنبؤ به إلى حد ما، وعادةً ما يصل الكورتيزول إلى ذروته فى نحو الساعة 9 صباحًا وينخفض ​​إلى أدنى نقطة له فى منتصف الليل تقريبًا.

هل الاستحمام البارد يساعدك على النوم؟

وجدت دراسة أن الجسم يفرز الكورتيزول عند الاستحمام البارد.

قد يعزز جهاز المناعة لديك

فى إحدى الدراسات قام الباحثون بتوزيع عشوائي على أكثر من 3000 مشارك في أربع مجموعات تجريبية: مجموعة واحدة أخذت حمامًا ساخنًا فقط، بينما أخذت ثلاث مجموعات حمامًا ساخنًا وتضمنت تدفقًا من الماء البارد لمدة 30 ، 60 ، أو 90 ثانية في نهاية الاستحمام.

في ختام الدراسة، قاس الباحثون عوامل مثل المرض المبلغ عنه وأيام المرض على مدى 30 يومًا ووجدوا أن أولئك الذين تعرضوا للماء البارد أثناء الاستحمام لديهم انخفاض بنسبة 29 % في احتمالية التعرض للمارض مقارنة بأولئك الذين تعرضوا للاستحمام بماء ساخن.

لطالما استخدم الرياضيون المحترفون حمامات الجليد لتهدئة العضلات المؤلمة بعد المباراة أو السباق في حين أن الاستحمام البارد قد يعزز مستويات الهرمون لدى أولئك الذين لا يمارسون الرياضة ويستحمون بماء بارد.