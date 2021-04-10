شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الجفاف الخفيف والشديد والمزمن عند الأطفال والكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الماء دورًا رئيسيًا في كل نظام في الجسم تقريبًا من تنظيم درجة الحرارة إلى دعم صحة المفاصل، وفقدان الجسم للسوائل او الجفاف قد يسبب مشاكل صحية خطيرة، لا يسبب الجفاف الخفيف عادةً مضاعفات صحية طويلة الأمد، ولكن الجفاف الشديد يمكن أن يؤدي إلى أمراض مرتبطة بالحرارة، مثل ضربة الشمس ، والتي يمكن أن تكون قاتلة.

ووفقا لتقرير لموقع insider يمكن أن يساعدك فهم علامات وأعراض الجفاف في علاج الحالة مبكرًا وتقليل خطر حدوث مضاعفات خطيرة ، مثل النوبات وانخفاض ضغط الدم.

علامات الجفافتشمل أعراض الجفاف الخفيفة إلى المتوسطة ما يلي:

الشعور بالعطش، جلد جاف، صداع، تشنجات العضلات، قلة التبول، بول غامق أو أصفر، فم جاف

تشمل أعراض الجفاف الشديد ما يلي:

دوخة، خفة الرأس، تنفس سريع، ضربات قلب سريعة، الالتباس، الإغماء أو فقدان الوعي

أعراض الجفاف غالبًا ما تبدو مختلفة عند الأطفال عنها عند البالغين لا يستطيع الأطفال الصغار دائمًا التواصل عندما يشعرون بالعطش ، لذلك قد لا تظهر علامات الجفاف للآباء حتى تزداد حدتها.



الجفاف عند الاطفال

تشمل علامات الجفاف عند الأطفال ما يلي:

شفاه جافة، انخفاض إنتاج الدموع، العيون الغارقة، الخمول، أو حالة من التعب وانخفاض الطاقة، بالنسبة للرضع والأطفال الصغار ، لا تُبلل حفاضات الأطفال لمدة ثلاث ساعات

الجفاف المزمن

معظم حالات الجفاف حادة ، مما يعني أنها ناجمة عن فقدان مفاجئ للسوائل ، مثل التعرق المفرط من ممارسة الرياضة في الحرارة، يشير الجفاف المزمن إلى الجفاف الذي يتطور بمرور الوقت ويستغرق عدة أيام لعلاجه حسب السبب.

أسباب الجفاف

عدم شرب كمية كافية من الماء هو أحد الأسباب الشائعة للجفاف

تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

أمراض معينة: مثل الإسهال أو القيء التي تسبب فقدان السوائل.

التعرق المفرط: كلما زادت قوة التمرين أو كان المناخ أكثر سخونة ورطوبة، زاد التعرق ، مما يؤدي إلى فقدان السوائل إذا لم تقم بتجديد السوائل عن طريق شرب الماء ، فقد تصاب بالجفاف.

زيادة التبول: والتي قد تنتج عن بعض الأدوية ، مثل مدرات البول يمكن أن يؤدي مرض السكري غير المشخص أو غير المنضبط إلى كثرة التبول.