شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق فعالة تسهم فى علاج احتباس الماء منها تقليل تناول الملح والكربوهيدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتباس الماء هو حالة شائعة ومؤقتة تعود إلى طبيعتها بعد بضعة أيام، الحالة الوحيدة التى يصبح فيها احتباس الماء مشكلة عندما يحتفظ جسمك بكمية كبيرة من الماء مما يجعلك تشعر بعدم الارتياح خاصة إذا كنت تبحث عن إنقاص الوزن، وهناك مجموعة من النصائح البسيطة يمكنك باتباعها فقدان الوزن المائى بسهولة وتجنب احتباس الماء بالجسم، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز او انديا".

- أسباب زيادة وزن الماء بالجسم:

1- تناول الكثير من الملح أو الكربوهيدرات

2- الجفاف

3- هرمونات الدورة الشهرية

4- هرمونات تحديد النسل

5- تناول بعض الأدوية

- 5 نصائح بسيطة وفعالة للتخلص من احتباس الماء: 1- تقليل كمية الكربوهيدرات

استهلاك كميات زائدة من الكربوهيدرات يتسبب باحتباس الماء فى الجسم، لأنه عندما تستهلك الكثير من الكربوهيدرات التى لا يحتاجها الجسم لإنتاج الطاقة تتحول إلى جليكوجين ويتم تخزينها فى العضلات.

2- تجنب الإفراط باستخدام الملح

الملح يجذب الماء مما يجعل الجسم يخزن المزيد من الماء وهو ما ينتج عنه التورم وزيادة الوزن، لذلك من المهم الحد من تناوله.

3- الحفاظ على رطوبتك

قد يبدو من الغريب بعض الشيء شرب المزيد من الماء لفقدان وزن الماء، حيث يتكون الجسم فى الغالب من الماء وعندما لا تشرب كمية كافية منه يبدأ الجسم فى تخزين كل السوائل الموجودة فيه، حتى فى بعض الأحيان يؤدى إلى الإمساك، لذلك عندما تحافظ على استهلاكك اليومى من السوائل بين 2 إلى 3 لترات فلن يحتفظ الجسم بالماء وسيتم التخلص من الفائض فى البول، ويمكن أيضًا تناول الخضروات والفواكه المرطبة مثل الخيار والبطيخ والطماطم.

4- أضف المزيد من البوتاسيوم إلى نظامك الغذائى

البوتاسيوم عنصر غذائى مهم يساعد نظامنا العصبى وعضلاتنا على الانقباض، وهو يعمل عكس الصوديوم ويساعد على نقل العناصر الغذائية إلى الخلايا وفضلات المنتجات خارجها، كما يساعد فى تقليل احتباس الماء، ويعتبر الموز والبطاطس والسبانخ من المصادر الجيدة للبوتاسيوم.

ممارسة الرياضة هى طريقة أساسية للتخلص من احتباس الماء يمكن أن يساعدك الانخراط فى تمرين مكثف فى التعرق وفقدان الماء الزائد الموجود فى الخلايا، كما يحفز التمرين أيضًا تدفق الدم ويحسن الدورة الدموية ويُقلل من تراكم السوائل فى جميع أنحاء الجسم.