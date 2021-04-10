شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الشعور بوخز فى القدمين.. السكر وقصور الغدة الدرقية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوخز في القدمين هي حالة صحية تجعل الناس يعانون "بوخز وإبر" في أقدامهم في مرحلة ما بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تشعر بالخدر والألم في القدمين، هذا ليس عادة سببًا للقلق قد يحدث الوخز بسبب الضغط على الأعصاب عندما تكون في وضع واحد لفترة طويلة يجب أن يزول الشعور عندما تتحرك، ومع ذلك، قد يكون الوخز في القدمين مستمرًا إذا استمر الشعور بـ "الدبابيس والإبر" لفترة طويلة من الزمن أو كان مصحوبًا بألم ، فاستشر طبيبك لمعرفه السبب وراء ذلك، وفقا لتقرير لموقع healthline.

يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الحالات المزمنة وخزًا في القدمين، بما في ذلك:

مرض السكري والاعتلال العصبي السكري، التصلب المتعدد (MS)، قصور الغدة الدرقية، متلازمة النفق الرسغي، فشل كلوي، أمراض المناعة الذاتية، الالتهابات.

يعد مرض السكري والمضاعفات المرتبطة به والمعروفة باسم اعتلال الأعصاب السكري أحد أكثر الأسباب شيوعًا للوخز المستمر في القدمين ينتج اعتلال الأعصاب السكري عن تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع نسبة السكر في الدم.

التصلب المتعدد (MS) هو أحد أمراض الجهاز العصبي المركزي الذي يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للغطاء الواقي على الأعصاب أو الميالين، يؤدي هذا إلى تلف الأعصاب وتعطيل الاتصال بين الدماغ والجسم، يعد الوخز أو التنميل في الجسم والوجه والأطراف (اليدين والقدمين) أحد أكثر أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد شيوعًا.

قصور الغدة الدرقية هو حالة يكون فيها نشاط الغدة الدرقية لديك غير نشط ولا يمكنها إنتاج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية لتلبية احتياجات جسمك، قد تبدو أعراض قصور الغدة الدرقية خفيفة، أو يمكن أن تُعزى بسهولة إلى حالات أخرى في البداية.

تسبب متلازمة النفق الرسغى ألمًا أو وخزًا أو حرقًا في الكاحل أو الكعب أو القدم تحدث هذه الحالة بسبب ضغط العصب الظنبوبي الذي يمتد على طول الجزء الداخلي من الكاحل والقدم.