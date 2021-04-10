شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض ومضاعفات مرض التصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التصلب المتعدد (MS) هو مرض يؤدي إلى إعاقة الدماغ والحبل الشوكي (الجهاز العصبي المركزي)، حيث يهاجم المرض الجهاز المناعي الذي يغطي الألياف العصبية ويسبب مشاكل في الاتصال بين دماغك وبقية جسمك و في النهاية ، يمكن أن يسبب المرض تلفًا دائمًا أو تدهورًا في الأعصاب.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تختلف علامات وأعراض مرض التصلب العصبي المتعدد بشكل كبير وتعتمد على مقدار تلف الأعصاب المصابة، قد يفقد بعض الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد الشديدة القدرة على المشي بشكل مستقل أو على الإطلاق ، بينما قد يعاني آخرون فترات طويلة من الهدوء دون ظهور أي أعراض جديدة.

ومن علامات الإصابة بالمرض

1:تلف الجهاز العصبي المرتبط بمرض التصلب العصبي المتعدد.

2:تلف الميالين والجهاز العصبي.

3:قد تختلف علامات وأعراض التصلب المتعدد بشكل كبير من شخص لآخر وعلى مدار المرض اعتمادًا على موقع الألياف العصبية المصابة.

4:خدر أو ضعف في طرف واحد أو أكثر يحدث عادةً في جانب واحد من جسمك.

5:مشاكل في الرؤية ومنها فقدان جزئي أو كامل للرؤية.

6:كلام غير واضح.

7:الشعور بالتعب والدوخة .

8:وخز أو ألم في أجزاء من جسمك.

9:مشاكل في الوظيفة الجنسية والأمعاء والمثانة.

ويسبب المرض بعض مضاعفات للجسم وهى:

1:تصلب العضلات أو تشنجاتها.

2:شلل، عادة في الساقين.

3:مشاكل في المثانة أو الأمعاء أو الوظيفة الجنسية.

4:تغيرات العقلية ، مثل النسيان أو تقلب المزاج.

5:اكتئاب شديد.

6:صرع.

معظم المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد لديهم دورة المرض الانتكاس والهدوء حيث يتعرضون لفترات من الأعراض الجديدة أو الانتكاسات التي تتطور على مدار أيام أو أسابيع وعادة ما تتحسن جزئيًا أو كليًا، و تتبع هذه الانتكاسات فترات هدوء.

ويمكن أن تؤدي الزيادات الطفيفة في درجة حرارة الجسم إلى تفاقم علامات وأعراض مرض التصلب العصبي المتعدد بشكل مؤقت ، ولكنها لا تعتبر انتكاسات مرضية حقيقية.