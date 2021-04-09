كورونا يثير الهلع في تركيا.. إصابات جامحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسود حالة من الهلع في تركيا مع تفاقم أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بصورة جامحة خلال الفترة الأخيرة.

وأظهرت بيانات لوزارة الصحة التركية، الجمعة، أن تركيا سجلت 55791 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بما يقل بقليل فقط عن أعلى عدد من حالات الإصابة الجديدة في يوم واحد منذ ظهور الوباء والذي سجلته في اليوم السابق.



وقفزت الحالات منذ قيام الحكومة بتخفيف إجراءات الحد من الجائحة في أوائل مارس آذار وارتفعت حالات الإصابة اليومية إلى عدد قياسي 55941 حالة الخميس.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أنقرة تشديدا للإجراءات بما يشمل إجراءات للعزل العام الشامل في العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان الذي سيبدأ يوم 13 أبريل// نيسان.

وبلغ عدد حالات الوفاة الأحدث 253 ليصل العدد الإجمالي لها إلى 33454 حالة.