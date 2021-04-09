شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى المضادات الحيوية يضر بصحة الأمعاء لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم إعطاء المضادات الحيوية لمعالجة الالتهابات البكتيرية التى تسبب الألم وعدم الراحة للإنسان، وفى حين أن الأشخاص البالغين يحصلون على جرعات المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات، يتم إعطاء المضادات الحيوية للأطفال أيضًا للمساعدة فى أى مشكلة صحية لديهم، وقد أثبتت الدراسات أضرار المضادات الحيوية على الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth".

- أضرار المضادات الحيوية على الأطفال:

أجرى مركز التكنولوجيا الحيوية المتقدمة والطب فى جامعة "روتجرز" الأمريكية، دراسة لتحليل آثار المضادات الحيوية على الرضع، حيث وفقًا للباحثين يمكن أن يؤثر تناول الأطفال للمضادات الحيوية فى مرحلة الطفولة على صحة الأمعاء، حيث تتسبب فى فقدان لا رجعة فيه للخلايا التائية المتواجدة فى القولون مما يؤثر بشكل كبير على حساسية جهاز المناعة لديهم.

أكدت الدراسة أن هناك بكتيريا جيدة وكائنات حية دقيقة صحية فى أجسامنا، وتلعب هذه دورًا مهمًا فى الحفاظ على صحتنا بشكل عام، حيث إن عملها يساعد فى تجنب العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالمعدة مثل السمنة والإمساك وأمراض الأمعاء وغيرها، ورغم أن المضادات الحيوية مفيدة فى علاج الالتهابات البكتيرية ولكن الجرعات الزائدة منها ليست مفيدة للصحة، فقد تتسبب فى تقضى على حياة ميكروبات الأمعاء المفيدة ما يعرض الطفل لخطر الإصابة بأمراض الأمعاء المختلفة فى وقت لاحق من الحياة، وهذا الضرر غير قابل للإصلاح ولا يمكن عكسه بأى علاج.

من الأفضل تجنب إعطاء المضادات الحيوية للأطفال قدر الإمكان، فى الحالات القصوى فقط، لأن التعود عليها قد يُسبب العديد من المشاكل المستقبلية لهم، فهى تضر ببكتيريا الأمعاء المفيدة وهو ما يزيد من مخاطر الإصابة بالعدوى والأمراض.