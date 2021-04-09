شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر حملة تطعيمات في التاريخ..توزيع 726 مليون جرعة لقاح كورونا بـ154 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى أكبر حملة تطعيم في التاريخ لمواجهة وباء فيروس كورونا وحتى الآن تم إعطاء أكثر من 726 مليون جرعة لقاح في 154 دولة وفقًا للبيانات التي جمعتها وكاله بلومبرج، و كان آخر معدل حوالي 17 مليون جرعة في اليوم.

وفي الولايات المتحدة تلقى عدد أكبر من الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل مما ثبتت إصابته بالفيروس منذ بدء الوباء حتى الآن، حيث تم إعطاء 175 مليون جرعة في الأسبوع الماضي، تم إعطاء ما متوسطه 3.04 مليون جرعة في اليوم.

خريطة العالم للتطعيمات

كما تم إعطاء أكثر من 726 مليون جرعة ما يكفي لتلقيح 4.7٪ من سكان العالم، فتم الآن إعطاء جرعات كافية لتلقيح حوالي 5٪ من سكان العالم بشكل كامل لكن التوزيع غير متوازن البلدان ذات الدخل المرتفع يتم تلقيحها 25 مرة أسرع من البلدان ذات الدخل المنخفض.

ووفقا لتقرير "بلومبرج"، فإن أغنى 27 دولة لديها 39.5٪ من التطعيمات ضد فيروس كورونا.

متى تعود الحياة إلى طبيعتها؟

بينما يُعتقد أن أفضل اللقاحات فعالة بنسبة 95٪، إلا أن الأمر يتطلب حملة منسقة لوقف الجائحة قال أنتوني فاوتشى، كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن تطعيم 70٪ إلى 85٪ من سكان الولايات المتحدة سيمكنهم من العودة إلى الحياة الطبيعية.

على المستوى العالمي وبالوتيرة الحالية البالغة 17 مليون شخص في اليوم، سوف يستغرق الأمر سنوات لتحقيق مستوى كبير من المناعة العالمية ومع ذلك، فإن المعدل يتزايد باطراد، ويتم طرح لقاحات جديدة من قبل جهات تصنيع إضافية.