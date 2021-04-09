شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الصحة: جميع متلقى لقاح أسترازينيكا أو سينوفارم لم تحدث لهم مضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، عن أن جميع المواطنين الذين حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سواء استرازينيكا أو سينوفارم لم يتم رصد أي أثار جانبية خطيرة أوغير متوقعة متعلقة باللقاحات ما يفيد أن مستوى الأمان في مقابل الكفاءة المتوقعة تدعم فكرة الاستمرار في التطعيم.



خلال المؤتمر

وقالت إن الوزارة ماضية في الحصول على الموافقات العلمية والأخلاقية اللازمة للبدء في المرحلة الثانية من دراسة التضامن الدولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، موضحة، أن الدراسة الجديدة التي تشارك فيها وزارة الصحة والسكان المصرية، تسعى للبدء في إضافة بعض الأدوية الواعدة في علاج فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه لا يمكن توقع موعد انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهذه المرحلة تشهد زيادة في الحالات.



الدكتورعوض تاج الدين واعضاء اللجنة العلمية لمكافحة كورونا

وأشار، إلى أن مصر اكتسبت خبرة هامة من التجارب السابقة أو الموجات السابقة تتمثل في أن علاج الحالات البسيطة في المنزل تحت الرقابة الطبية يخفف الضغط على المستشفيات، مؤكدًا أن الأعراض التنفسية الحادة، ونقص الأكسجين وارتفاع درجة الحرارة يجب علاجها في المستشفى، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للجنة العلمية لمكافحة كورونا اليوم.