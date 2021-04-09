شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة يجب على مرضى السكرى تجنبها فى نظامهم الغذائى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائى الصحى هو مفتاح لمرضى السكر للتغلب على ارتفاع مستويات السكر بالدم، ووفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth" لابد من الحرص وتناول بعض الأطعمة باعتدال مثل الكربوهيدرات المعقدة والبروتين، فيما يجب أن يستهلك مريض السكرى جميع الفواكه والخضراوات وفى النهاية التوازن هو مفتاح السيطرة على مرض السكرى.

5 أطعمة يجب أن يتجنبها مرضى السكرى فى نظامهم الغذائى: 1- الكربوهيدرات المكررة

يجب تجنب أى أطعمة تحتوى على الكربوهيدرات المكررة وتشمل الخبز الأبيض والبسكويت وكل ما هو مصنوع من الدقيق المكرر، وتناول بدلًا من ذلك خبز القمح الكامل أو الخبز متعدد الحبوب فهو مفيد للصحة العامة ويمكنه السيطرة على مرض السكرى بشكل فعال.

2- الأطعمة المجمدة

تحتوي الأطعمة المجمدة على كميات عالية من النشا، وهى فى الواقع سلسلة من الجلوكوز الذى يحوله الجسم فى النهاية إلى السكر، وهو ما يمثل خطورة على مرضى السكرى، لذلك لابد من تجنب الأطعمة المجمدة خاصة أنها غير صحية للجسم.

3- الأطعمة والمشروبات السكرية

يمكن أن تزيد من مستويات الأنسولين بسرعة وتسبب مشاكل لمرضى السكر، حتى إذا كنت تضيف السكر إلى الشاى أو القهوة يجب استهلاكه بكميات صغيرة للحفاظ على مستويات السكر فى الدم مضبوطة، لذلك من الأفضل تناول الكثير من الماء واستبدال الأطعمة الغنية بالسكر بخيارات صحية.

4- الأطعمة المقلية

مثل البطاطس المقلية، فهى غنية بالكربوهيدرات ويجب تجنبها من قبل مرضى السكر والأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.

5- العصائر

يجب على مرضى السكر تجنب العصائر لأنها تحتوى على الكثير من الكربوهيدرات والسكر، ويمكن استبدال هذه العصائر ببدائل صحية مثل الشاى الأخضر والمثلج غير المحلى.