شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: ممنوع التجمعات وموائد الرحمن برمضان بقرار رئاسة الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر صحفى للجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه بالنسبة للتجمعات في رمضان وإمكانية زيادة الأعداد نتيجة لذلك، فان هناك قرارًا من رئاسة الوزراء، من اللجنة العليا لإدارة الأزمة والتي أعتبر عضو فيها، بمنع أى تجمعات خلال شهر رمضان، لذلك فإن موائد الرحمن أو أى تجمعات أخرى بشكل مشابه لموائد الرحمن لمصلحة الناس ولحمايتهم غير مسموح بها.

وأضاف: لهذا السبب فإنه في هذه الحالات من الأفضل تناول أدوية التجلط، محذرًا من التناول العشوائى لأدوية التجلط، موضحًا أنه لوحظ أن المريض بعد شفائه من كورونا وخروجه من المستشفى يحدث له نزيف من أماكن من جسمه ويصل الأمر لحدوث وفيات، مشيرًا إلى أن الجلطات تكثر في مرضى كورونا في الحالات الشديدة والتي تدخل المستشفى، أما الحالات البسيطة التي لا تحتاج الى دخول المستشفى فليس هناك داع لتناول أدوية التجلط، حيث يجب ألا يستخدم المريض لأدوية التجلط بدون وصفة طبية، وكل مريض يحتاج إلى وصف العلاج المناسب لحالته.

وشدد على عدم استخدام الكورتيزون أو أدوية التجلط إلا من خلال الطبيب المعالج، لذلك عند وضع البرتوكول يضع بصفة عامة ولكن كل مريض يتم وصف العلاج المخصص له حسب حالته.

وأضاف: بالنسبة للجلطات يمكن أن تحدث لأى مرض، حيث إن الجلطات يمكن أن تصيب أى شخص نتيجة لأسباب كثيرة، منها أن يظل فترة طويلة في السرير بدون حركة، أو نتيجة اجراء عملية جراحية، ولكن لوحظ أن الحالات الشديدة الناتجة عن كورونا يحدث نسبة تجلط أكثر ويحدث جلطات داخل الرئة، ولها أسباب كثيرة، ووصلت إلى 58% في بعض الدراسات.