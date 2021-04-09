نصائح قبل إجراء العمليات الجراحية فى العظام والمفاصل

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القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثيرون قبل إجراء عملية جراحية في العظام مثل جراحة الركبة أو الورك، حول "مرحلة ما قبل التأهيل"، أو برامج التمارين التي يمكنك القيام بها قبل الجراحة للمساعدة في التعافي بشكل أسرع، وبغض النظر عن نوع الجراحة التي تجريها نقدم في هذا التقرير بعض النصائح العامة التي يجب اتباعها قبل إجراء عملية جراحية في العظام والمفاصل، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

نصائح قبل إجراء عملية جراحية في العظام والمفاصل1. لا تنتظر وقتًا طويلاً لإجراء الجراحة

هذا ينطبق بشكل خاص على جراحة العظام الاختيارية، في بعض الأحيان، يقول الجراح للمريض، "ستعرف متى يحين وقت إجراء الجراحة"، وبالتالي فإن أي إنسان سوف يصمد لأطول فترة ممكنة حتى لا يقوم بإجراء الجراحة.

تأتي المشكلة عندما تقوم بتأخير الجراحة حتى يتم تجميد حركتك جسديًا بسبب الألم يحدث هذا عادةً على مدار أسابيع وشهور، وخلال هذه الفترة تصبح أضعف وأضعف.

غالبًا ما يعني الانتظار حتى تشعر باليأس من الألم أنك أصبحت غير مشروط لدرجة أن إعادة التأهيل بعد الجراحة ستكون أكثر صعوبة عدة مرات.

قد يؤدي الانتظار لفترة طويلة إلى إضافة أسابيع أو شهور إلى فترة التعافي، ويمكن أن يؤخر العودة إلى العمل واللعب.

2. لا تحاول إجراء تغييرات جذرية في نمط حياتك خلال الأيام والأسابيع والأشهر التي تسبق الجراحة

في كثير من الأحيان، نرى مرضى يحاولون إجبار أنفسهم على وضع أفضل من خلال برنامج تمرين قوي، مما يؤدي فقط إلى إصابة في الجهاز العضلي الهيكلي.

يجب تجنب التغييرات الجذرية في النظام الغذائي والنشاط والأدوية في الأيام التي تسبق الجراحة.

3. لا تعتقد أن جميع خيارات الرياضة قد انتهت

فكر في برنامج لطيف لتقوية عضلات البطن إن عضلات جذعك وبطنك وظهرك هي الأجزاء التعويضية الأساسية في الجسم عندما نحاول التحرك بعد الجراحة، وحماية موقع الجراحة وحمايته.

يمكن المشاركة في اليوجا على مستوى المبتدئين أو تمارين الإطالة ويمكن للقليل من المرونة الإضافية أن تحدث فرقًا كبيرًا عندما تكون في مرحلة التعافي من الجراحة.

4. لا تقلل من حقيقة أنك ستحتاج إلى المساعدة بعد الجراحة

حتى بعد العمليات الكبيرة، تكون الإقامة في المستشفى قصيرة جدًا ، وعادة ما تكون ثلاثة أو أربعة أيام فقط لا يحدث التعافي وإعادة التأهيل في مستشفى الرعاية الحادة.

في بعض الحالات، لا يمكن توفير نوع الرعاية الطبية والتمريضية وإعادة التأهيل التي تحتاجها بشكل معقول في بيئة المنزل.

في هذه الحالة ، يتم نقلك سريعًا إلى موقع رعاية آخر إذا تعذر تلبية احتياجات الرعاية الخاصة بك في المنزل قد يشمل ذلك مستشفى إعادة التأهيل أو منشأة تمريض.

اليوم الأول أو الثاني بعد الجراحة الكبرى ليس هو أفضل وقت لبدء التفكير في اختيار مرفق رعاية ما بعد الحالات الحادة.

في بعض الحالات ، يمكن للأشخاص العودة إلى المنزل بعد الجراحة في هذه الحالة ، يمكن تقديم إعادة التأهيل في المنزل أو في عيادة خارجية.

في كثير من الأحيان ، هناك حاجة إلى مساعدة إضافية من أحد أفراد الأسرة للحفاظ على سلامتك وتسهيل تعافيك.