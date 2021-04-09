شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة يحذر من تناول أدوية لمواجهة كورونا بدون وصفة طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية، من الاستخدام العشوائى لأدوية كورونا أو المضادات الحيوية أو حتى المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، وذلك خلال مؤتمر صحفى للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا اليوم.

وقال إن الخطوط الاسترشادية لعلاج حالات كورونا ممكن يتم وضعها للحالات طبقا لشدتها، حيث إن هناك حالات تكون بسيطة، ومتوسطة، وشديدة، وحالات شديدة جدًا وحالات حرجة، مضيفا، جميعنا شاركنا فى وضع بروتوكولات العلاج، والدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، والدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية والمجلس العلمى للجامعات، والمسئولة عن الجامعات المصرية الجامعات كانت مشاركة فى وضع بروتوكولات العلاج بموافقة الدولة.

وأشار الى أن جميعنا تواصلنا مع المؤسسات العالمية في الصين، وألمانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة ، ودول كثيرة جدًا لنقل الخبرات في كيفية التعامل مع هذه الحالات من مصابى فيروس كورونا، موضحًا إن الخبرة التى مررنا بها أثبتت إن استخدام الأدوية بطريقة عشوائية وطريقة غير منظمة في منتهى الخطورة، وانقل رسالة من خلالكم بأنه يجب أن لا تستخدم الأدوية إلا من خلال وصفة طبية، وعدم استخدام ما يسمى المجموعة العلاجية للفيروس كورونا، أو مجموعة الأنفلونزا، ولا يتم أخذ مضاد حيوى بدون أسسس علمية ومن خلال وصفة طبية، لأننا راينا مشاكل كثيرة صحية كثيرة جدا من الاستخدام العشوائى للأدوية وعلى راسهم المضادات الحيوية، وعلى رأسهم أدوية التجلط ، والمسكنات .

وقال أوجه رسالة من خلالكم: "محدش يستخدم أى دواء إلا بوصفة طبية"، لأن أى طبيب يصف العلاج المناسب لك وفقًا لحالتك الصحية، لذلك ننصح بعدم تناول الأدوية بشكل عشوائى، حيث إن المريض الذى يعانى من الكلى يتم وصف علاج له مختلف عن المريض الآخر الذى لا يعانى من الكبد مثلا، حيث أن الطبيب عندما يجلس معك يصف لك دواء ملائما لحالتك.

من جانبه قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الدولة المصرية قامت بدور كبير في مواجهة فيروس كورونا، ومنظمة الصحة العالمية فى الأسبوع الماضى قالت إن هناك 2 مليون حالة وفاة حدثت خلال عام، وزادت إلى 3 مليون في 3 شهور وبزيادة مليون في 3 أشهر، ولذلك لازلنا في حرب ضد هذا الوباء، مؤكدا عل ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وخصوصا في شهر رمضان، نظرا للتجمعات.