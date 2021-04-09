كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أبريل 2021 07:49 مساءً - يعد السماق من التوابل الشهيرة في المطبخ العربي، والسماق هو نبات ينتمي إلى الفصيلة البطمية، ويضم حوالي 250 نوعاً والشهير منها ما يتم تداوله في المطابخ العربية والشرق الآسيوية، ويتميز بطعمه الحامضي اللاذع الخفيف الذي يشبه طعم الليمون مما يعطي نكهة محببة للأطعمة وخاصة السلطات وكذلك المشاوي، ونظراً لاستخداماته الكثيرة والمتعددة فعلى الحامل أن تتعرف فوائده ومحاذير تناوله أو الإسراف فيه من خلال لقاء "الخليج 365" مع اختصاصية التغذية زينة عبد الكريم، والتي أشارت للآتي.

القيمة الغذائية للسماق

استخدم السماق منذ القدم

يحتوي السماق على مادة التانين التي تعد مادة قابضة ومطهرة ومضادة للالتهابات، حيث تصل نسبة هذه المادة إلى 25% من وزنه الجاف.

كما يحتوي السماق على العفصين وهو أحد مصادره الهامة.

ويحتوي السماق على عناصرهامة لعلاج حالات التسمم الغذائي.

ويستخدم لحالات التهاب الجهاز الهضمي، ويعتبر مهضماً جيداً.

كما يستخدم السماق خارجياً لعلاج الحروق والتقرحات الجلدية.

استخدم السماق كلبخات قديماً لعلاج الحميات.

فوائد السماق للحامل

يعمل السماق على تعزيز صحة الحامل لما يحتويه من مضادات أكسدة مركزة وقوية، ويحمي الحامل من الأمراض الخطيرة المنتشرة مثل السرطان.

يعزز السماق صحة القلب للأم الحامل وجنينها، حيث يعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وكذلك الدهون الثلاثية الضارة والتي تؤدي لتصلب الشرايين وأمراض القلب.

يحتوي السماق على عناصر غذائية تعزز صحة العظام للحامل والجنين وتقويها.

بسبب احتواء السماق على مضادات للالتهابات فهو يقلل من ألم العضلات لدى الحامل.

كما يعمل السماق على تخفيف ألم المفاصل.

يمكن الحصول على السماق كمشروب ساخن في حال معاناة الحامل من ألم وتعب العضلات.

ويمكن أن تحصل عليه كمكمل غذائي على شكل كبسولات نظراً لقيمته الغذائية العالية.

محاذير تناول السماق للحامل

يعطى بحذر للحامل التي تتناول أدوية خافضة للسكر

يعطى بحذر للحامل التي تتناول أدوية خافضة للسكر.

كما يعطى بحذر للحامل التي تتناول أدوية لخفض دهون الدم.

كما يعطى بحذر للحامل التي تعاني من حساسية المانجو أو الكاجو، حيث أثبتت الدراسات أن الحامل التي تعاني من حساسية من هذين الصنفين، فمن الممكن أن تعاني من حساسية من السماق.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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